EXCLUSIV Daniel Pancu, sfătuit de un fost coechipier ce să evite la Rapid. Marius Șumudică, exemplu negativ!

Daniel Pancu, sfătuit de un fost coechipier ce să evite la Rapid. Marius Șumudică, exemplu negativ! Superliga
Emanoil Ursache
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Ce trebuie să evite Daniel Pancu la Rapid, în viziunea unui UEFAntastic.  

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Din articol

Ionuț Rada (44 de ani), fundaș central la Rapid între anii 2004-2007, a analizat situația lui Daniel Pancu (48), aflat la începutul celui de-al doilea mandat în rolul de antrenor principal în Giulești.

Povață pentru Daniel Pancu din partea lui Ionuț Rada

Fostul stoper l-a îndemnat pe Pancu să fie moderat în declarațiile pe care le oferă în spațiul public. Rada a amintit cazul lui Marius Șumudică, un alt om iubit în Giulești, care, din prea mult entuziasm, și-a complicat munca la Rapid și a ajuns, în cele din urmă, să plece. 

Imagini din cariera lui Ionuț Rada

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Ionuț Rada, în duel cu Daniel Oprița, în sfertul UEFAntastic transmis în exclusivitate de către VOYO / Foto: Sport Pictures.
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Redăm în rândurile de mai jos discuția purtată cu Ionuț Rada despre Daniel Pancu și Rapid: 

Este Daniel Pancu antrenorul potrivit pentru o calificare în cupele europene sau poate chiar cel care să readucă titlul în Giulești?
E clar că este un antrenor cu foarte multă energie și dorință de a realiza lucruri. E clar că este acceptat de către galerie. E un om care a făcut istorie, un om care înseamnă atât de mult pentru Rapid. Știm foarte bine că toate aceste lucruri au o limită până la rezultate. Și Pancu știe asta și e conștient că rezultatele îl vor ajuta sau îl vor demite de la Rapid. Cred ca experiența de la CFR Cluj a demonstrat că Daniel Pancu, în momentele dificile pentru club, cu o atmosferă nu tocmai bună, cu problemele care erau, a reușit totuși să ducă echipa în play-off. 

Vor fi și mai mari așteptările după realizările sale?
Da, pe de altă parte, situația este complet diferită față de cum a venit la CFR, adică fără așteptări, fără o presiune atât de mare din partea suporterilor, din partea conducerii. A venit cu un „Hai să vedem ce se poate face, ce se poate remedia”, iar acum așteptările sunt foarte mari din partea galeriei, din partea conducerii. Presiunea lui va fi mai mare din moment ce o antrenează pe Rapid. E important să mențină acel entuziasm, un entuziasm echilibrat. Are nevoie să dea o direcție foarte clară atât echipei, cât și suporterilor clubului Rapid. Ne aducem aminte de un alt antrenor care a fost acolo, Marius Șumudică.

Ionuț Rada: „Pancu trebuie să fie foarte atent la ce declară”

Tot idol în Giulești!
Da, un alt om iubit de rapidiști, s-a entuziasmant prea tare și în declarații, și în felul în care s-a comportat pe bancă, iar până la urmă toate acele lucruri s-au întors împotriva sa. Deci Pancu trebuie să fie foarte atent la ce declară, la ceea ce promite. Cred că cel mai important este să se concentreze pe joc, pe grup, pe toate aceste lucruri și sunt sigur că rezultatele vor veni. Este totuși un grup care s-a tot format în ultimul timp și sper să mai vină jucători care să întărească lotul pentru ceea ce își doresc. Cred însă că entuziasmul ăsta trebuie să îl țină doar pentru el, doar pentru echipă și nu declarativ. Altfel poate să creeze o presiune în plus atât pentru el, cât și pentru jucători și să creeze niște așteptări prea mari pentru suporteri.

CV-ul lui Ionuț Rada

  • 1.600.000 de euro a plătit FCSB pentru transferul lui Ionuț Rada de la Rapid în 2007, potrivit Transfermarkt.
  • 12 cluburi a adunat Ionuț Rada în CV-ul său de fotbalist profesionist: FCU Craiova (2000-2004), Rocar București (2001), Rapid (2004-2007), FC Național (2005), FCSB (2007-2010), Otopeni (2009-2010), Al-Nasr (2010 - Emiratele Arabe Unite), CFR Cluj (2010-2015), Karlsruher SC (2012), Bari (2015-2016), Fidelis Andria (2016-2018) și Sănătatea Cluj (2018-2020).  
  • 3 trofee are în palmares Ionuț Rada: Liga 1 (2011-2012) cu CFR Cluj și Cupa României de două ori cu Rapid (2005-2006 și 2006-2007). 
  • 234 de meciuri și 11 goluri a adunat Ionuț Rada în Liga 1.  
  • 17 partide (11 pentru CFR Cluj și 6 pentru FCSB) și două goluri a strâns fostul fundaș central în grupele Champions League. El a punctat în CFR Cluj - Basel 2-1 și în AS Roma - CFR Cluj 2-1 din 2010. 

Daniel Pancu a revenit la Rapid cu o victorie în prima etapă din Superligă, scor 1-0, în Giulești contra lui Sepsi. Alb-vișiniii vor juca în deplasare, astăzi, de la 21:30, contra celor de la FC Botoșani. 

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