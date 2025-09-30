Alex Lazăr, un talent produs de academia FCSB

Alexandru Lazăr (34 de ani) este născut în București, dar s-a format la juniorii cluburilor Unirea Tricolor, ES Parisienne, Paris Saint-Germain, Levante, FC Milisport și FCSB. La nivel de seniori a evoluat pentru FCSB II (2009-2011), FC Viitorul Constanța (2011-2014), ACS Poli Timișoara (2014-2016), CS Berceni (2016), Ontinyent CF (2016), AC Messina (2016), Academica Clinceni (2017-2018), Paiporta CF (2018-2019, 2022, 2024), UD Castellonense (2019-2020), Concordia Chiajna (2020-2021), Metaloglobus București (2021-2022), CD Soneja (2022) și Recambios Colon Catarroja (2022-2025).



Mijlocașul, cunoscut pentru capacitatea sa excepțională de efort, trebuia să debuteze la echipa de seniori a FCSB la doar 16 ani, dar acest privilegiu i-a fost luat după ce Gică Hagi a demisionat din postura de antrenor, în urma înfrângerii cu Slavia Praga în grupele Champions League (1-2) și acuze de ingerențe din partea patronului Gigi Becali.



De asemenea, el a rămas în folclorul fotbalului românesc ca singurul fotbalist care l-a depășit pe Bănel Nicoliță la testele fizice. Deși mijlocașul avea doar 19 ani, el a șocat staff-ul lui Victor Pițurcă cu datele înregistrate de aparatul Polar Team. Ulterior, acesta a fost vedeta Viitorului, alături de un grup de jucători tineri cedați de FCSB, care a ajutat la promovarea și menținerea echipei în Liga 1.



S-a stabilit în Spania și antrenează o echipă de copii

După o accidentare la ligamentele genunchiului drept, în 2014, când îmbrăca tricoul lui ACS Poli Timișoara, Lazăr a evoluat la mai multe echipe din Spania, Italia și Liga 2 din România. Acum este stabilit în Comunitatea Valenciană, unde au emigrat peste 100.000 de cetățeni români, într-una dintre cele mai mari comunităţi de români din Spania.



El a lucrat ca antrenor secund la grupe de juniori în Spania și a activat câțiva ani ca proprietar și antrenor la Fotbal Club Alexandru Lazăr din București, dar fostul fotbalist este acum antrenor al echipei Infantil E din cadrul CF Cracks, o academie de juniori care este parteneră a clubului Valencia CF din La Liga. De asemenea, familia sa administrează un magazin de îmbrăcăminte aflat foarte aproape de Stadionul Mestalla.

