Cephas Malele, atacant dorit insistent de Gigi Becali la FCSB în urmă cu cinci ani, face spectacol în Superliga Chinei.
Malele, lider în clasamentul golgheterilor
Atacantul lui Dalian Yingbo a înscris deja opt goluri și a oferit trei pase decisive în primele 15 etape ale campionatului, fiind golgheterul echipei.
La momentul redactării acestui articol, Dalian Yingbo ocupă locul 3 în Superliga Chinei, cu 28 de puncte, la egalitate cu Yunnan Yukun, formația românilor Alexandru Ioniță și Andrei Burcă. La Dalian Yingbo evoluează și căpitanul naționalei României, Nicolae Stanciu.
Cephas Malele a fost dorit de Gigi Becali în trecut
În vara lui 2021, Gigi Becali a încercat să îl aducă pe Malele la FCSB, după sezonul excelent reușit la FC Argeș, unde marcase 18 goluri în Liga 1.
Transferul a picat însă din cauza pretențiilor financiare ale atacantului și ale impresarului său.
„I-am oferit 10.000 de euro salariu ca să vină la FCSB. A cerut 15.000 de euro și nici n-am mai vrut să aud de Malele”, zicea Becali în urmă cu cinci ani.
În cele din urmă, Malele a ales Arabia Saudită, iar ulterior a revenit în România, la CFR Cluj, unde nu a mai reușit să confirme.
Ajuns în China în 2023, atacantul și-a regăsit forma. După un sezon bun la Shanghai Shenhua, el s-a transferat la Dalian Yingbo, unde traversează o perioadă de excepție.
Este demn de menționat că în campionatul chinez evoluează românii Nicolae Stanciu, Alexandru Mitriță, Andrei Burcă, Alexandru Ioniță, Alexandru Cîmpanu și Alexandru Tudorie.