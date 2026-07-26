FOTO Ce transfer a ratat FCSB! Atacantul dorit cu insistență de Becali a „explodat” și e golgheter într-un campionat plin de români

Ce transfer a ratat FCSB! Atacantul dorit cu insistență de Becali a „explodat” și e golgheter într-un campionat plin de români Fotbal extern
SPORT.RO
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Atacantul elvețiano-angolez traversează cel mai bun sezon al carierei. 

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Cephas MaleleGigi BecaliFCSBDalian Yingbo
Din articol

Cephas Malele, atacant dorit insistent de Gigi Becali la FCSB în urmă cu cinci ani, face spectacol în Superliga Chinei.

Malele, lider în clasamentul golgheterilor

Atacantul lui Dalian Yingbo a înscris deja opt goluri și a oferit trei pase decisive în primele 15 etape ale campionatului, fiind golgheterul echipei.

La momentul redactării acestui articol, Dalian Yingbo ocupă locul 3 în Superliga Chinei, cu 28 de puncte, la egalitate cu Yunnan Yukun, formația românilor Alexandru Ioniță și Andrei Burcă. La Dalian Yingbo evoluează și căpitanul naționalei României, Nicolae Stanciu.

Cephas Malele a fost dorit de Gigi Becali în trecut

În vara lui 2021, Gigi Becali a încercat să îl aducă pe Malele la FCSB, după sezonul excelent reușit la FC Argeș, unde marcase 18 goluri în Liga 1. 

Transferul a picat însă din cauza pretențiilor financiare ale atacantului și ale impresarului său.

„I-am oferit 10.000 de euro salariu ca să vină la FCSB. A cerut 15.000 de euro și nici n-am mai vrut să aud de Malele”, zicea Becali în urmă cu cinci ani.

În cele din urmă, Malele a ales Arabia Saudită, iar ulterior a revenit în România, la CFR Cluj, unde nu a mai reușit să confirme.

Ajuns în China în 2023, atacantul și-a regăsit forma. După un sezon bun la Shanghai Shenhua, el s-a transferat la Dalian Yingbo, unde traversează o perioadă de excepție.

Este demn de menționat că în campionatul chinez evoluează românii Nicolae Stanciu, Alexandru Mitriță, Andrei Burcă, Alexandru Ioniță, Alexandru Cîmpanu și Alexandru Tudorie.

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