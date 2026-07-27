Răsturnare de situație în cursa pentru postul de selecționer al Italiei! Ce se întâmplă cu Andrea Pirlo

Răsturnare de situație în cursa pentru postul de selecționer al Italiei! Ce se întâmplă cu Andrea Pirlo Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
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Motivul din spatele loviturii de teatru în privința alegerii lui Andrea Pirlo (47 de ani) pentru postul de selecționer al Italiei. 

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Din articol

Andrea Pirlo a confirmat, prin intermediul rețelelor sociale, că a ieșit din cursa pentru postul selecționer al Italiei.

Andrea Pirlo nu va deveni selecționerul Italiei 

Fostul mare mijlocaș central era favorit să preia conducerea tehnică a „Squadrei Azzurra”, însă colaborarea sa cu o casă de pariuri în calitate de ambasador a întors soarta negocierilor. 

Andrea Pirlo

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„Din respect pentru instituții, federație și toți cei implicați, am ales să rămân tăcut până acum. Totuși, după ce am aflat aseară că nu mai sunt candidat pentru postul de antrenor principal al echipei naționale a Italiei, consider necesar să clarific câteva aspecte. 

În ultimele zile, am urmărit cu mare amărăciune dezbaterea privind numele meu și posibilitatea de a prelua rolul de antrenor principal al echipei naționale a Italiei. 

Pirlo: „Dragostea mea pentru Italia nu depinde de un loc de muncă”

Colaborarea profesională care face obiectul unei controverse recente a apărut în cadrul experienței mele de lucru în Emiratele Arabe Unite și este exclusiv de natură comercială și sportivă.

A atribui o semnificație politică acestei colaborări înseamnă a-mi atribui convingeri pe care nu le-am exprimat niciodată și pe care nu le am... Este regretabil că o decizie bazată pe motive sportive a fost rapid târâtă într-o dezbatere publică care a ajuns să atribuie numelui meu motive și intenții care nu au existat niciodată. 

Dragostea mea pentru Italia nu depinde de un loc de muncă”, a transmis Andrea Pirlo, într-un comunicat pe care l-a distribuit pe contul său de Instagram. 

Andrea Pirlo ar fi acceptat inițial un contract pe patru ani în valoare de 1,5 milioane de euro pe sezon pentru a deveni selecționerul Italiei, potrivit goal.com

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