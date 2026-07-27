CFR Cluj - FC Voluntari, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 18:30. Toate informațiile despre meci

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CFR Cluj - FC Voluntari, duel contând pentru etapa a doua din Superliga României, este programat să se desfășoare astăzi, de la ora 18:30.

Statistici înainte de CFR Cluj - FC Voluntari

Ardelenii nu au mai pierdut un meci jucat în Superligă pe teren propriu din 25 octombrie 2025, CFR Cluj-Farul 0-2. Au urmat acasă nouă victorii și trei rezultate de egalitate.

CFR şi FC Voluntari s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 22 de ori, de 18 ori s-au impus clujenii, de două ori au câştigat vizitatorii din această rundă, iar alte două partide s-au terminat la egalitate, potrivit lpf.ro.

Prima dispută a avut loc pe 31 iulie 2015, pe arena „Dr. C-tin Rădulescu", unde ardelenii s-au impus cu 2-0 (marcatori D. Petrucci, Adr. Păun).

Ultima victorie bifată de ilfoveni în Superliga României: 17 decembrie 2016, FC Voluntari - CFR Cluj 2-1. Au urmat 15 succese ale clujenilor și un egal.

Cea mai recentă confruntare directă din campionat s-a consemnat pe 29 ianuarie 2024, CFR Cluj - FC Voluntari 4-1 (antrenori: Adrian Mutu / Ilie Poenaru).