CFR Cluj - FC Voluntari, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 18:30. Toate informațiile despre meci

CFR Cluj - FC Voluntari, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 18:30. Toate informațiile despre meci Superliga
SPORT.RO
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Pe Sport.ro se găsesc toate informațiile despre CFR Cluj - FC Voluntari, meci din etapa a doua a Superligii. 

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CFR Cluj - FC Voluntari, duel contând pentru etapa a doua din Superliga României, este programat să se desfășoare astăzi, de la ora 18:30.

LIVE TEXT | CFR Cluj - FC Voluntari, pe Sport.ro de la 18:30 

Cele mai importante faze ale confruntării vor fi redate în format LIVE TEXT & FOTO de către Sport.ro. 

CFR Cluj a pierdut în deplasare contra Oțelului Galați, scor 1-2, în prima etapă. FC Voluntari a terminat la egalitate, 2-2, pe teren propriu împotriva celor de la FC Botoșani.

Statistici înainte de CFR Cluj - FC Voluntari 

Ardelenii nu au mai pierdut un meci jucat în Superligă pe teren propriu din 25 octombrie 2025, CFR Cluj-Farul 0-2. Au urmat acasă nouă victorii și trei rezultate de egalitate.

CFR şi FC Voluntari s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 22 de ori, de 18 ori s-au impus clujenii, de două ori au câştigat vizitatorii din această rundă, iar alte două partide s-au terminat la egalitate, potrivit lpf.ro

Prima dispută a avut loc pe 31 iulie 2015, pe arena „Dr. C-tin Rădulescu", unde ardelenii s-au impus cu 2-0 (marcatori D. Petrucci, Adr. Păun).

Ultima victorie bifată de ilfoveni în Superliga României: 17 decembrie 2016, FC Voluntari - CFR Cluj 2-1. Au urmat 15 succese ale clujenilor și un egal.

Cea mai recentă confruntare directă din campionat s-a consemnat pe 29 ianuarie 2024, CFR Cluj - FC Voluntari 4-1 (antrenori: Adrian Mutu / Ilie Poenaru).

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