LIVE TEXT FC Botoșani - Rapid, LIVE TEXT de la 21:30, în runda a doua a Superligii României

FC Botoșani - Rapid, LIVE TEXT de la 21:30, în runda a doua a Superligii României Superliga
Alexandru Hațieganu
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FC Botoșani - Rapid, de la 21:30.

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FC Botoșani - Rapid

Rapid va întâlni, azi, de la ora 21:30, în deplasare, formația FC Botoșani, într-un meci din cadrul etapei a 2-a a Superligii.

Bucureștenii au doar un succes în precedentele șapte deplasări din Superligă (2 martie 2026, Unirea Slobozia - Rapid 1-2), în rest au un egal și cinci partide pierdute, potrivit LPF. FC Botoşani și Rapid s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 13 ori, de cinci ori au câştigat bucureştenii, de două ori au învins moldovenii, iar alte șase partide s-au terminat la egalitate.

FC Botoșani - Rapid

Primele confruntări au avut loc în ediţia 2014-2015, când FC Botoşani a învins acasă cu 3-0 (marcatori Martinus, Ngankam, Vaşvari-penalty) şi a remizat pe terenul Rapidului, scor 2-2 (goluri înscrise de E. Oriol, Săpunaru-penalty / Ivanovici, Vaşvari-penalty). Cea mai recentă dispută directă din Superliga României: 8 decembrie 2025, FC Botoșani - Rapid 0-0.

Antrenorul echipei Rapid, Daniel Pancu, a afirmat, vineri, într-o conferință de presă, că dacă jucătorii săi își păstrează entuziasmul arătat în prima etapă a Superligii, au șanse să câștige partida cu FC Botoșani, din runda a doua a competiției.

'Prima deplasare din acest campionat, o deplasare grea prin tradiție, un loc unde se câștigă greu. Venim după un debut reușit. Poate singurul minus este că nu am reușit să marcăm mai multe goluri, pentru că ne-am creat foarte multe ocazii de a finaliza. Echipa are un tonus bun și dacă ne menținem aceeași dorință, entuziasmul pe care l-am avut în prima etapă, avem șanse șanse importante să reușim să nu venim cu mâna goală de acolo, care e obiectivul nostru principal', a declarat Pancu.

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Pancu, înainte de FC Botoșani - Rapid

Tehnicianul giuleștean a afirmat că îi încurcă planurile pentru acest an transferul lui Andrei Borza în Turcia, la Corum, și al lui Jakub Hromada, în Grecia, la Iraklis Salonic.

'Mă încurcă cu siguranță plecarea lui Borza și Hromada. Nu poate să fie plăcută o situație în care îți pleacă doi jucători titulari, doi jucători de bază. Borza e foarte greu de înlocuit în planul ofensiv, pentru că se crease și o legătură în timp între el și Petrila. Aveam unul din cele mai puternice flancuri stângi din campionat. Nu e ușor, cu siguranță. Hromada, ca poziționare defensivă era jucătorul cel mai bun pe care l-am antrenat la capitolul ăsta, la jocul fără minge, poziționare și închis culoarele spre poartă, dar în același timp știam de la început că pot apărea oferte în fiecare zi pentru jucători.

V-am și spus și a fost și patronul aici la prezentarea mea că orice jucător, absolut toți sunt de vânzare. Deci nu mai e problema mea. Mi-ar fi convenit cu siguranță să se întâmple lucrul acesta cu două-trei săptămâni înainte să începem campionatul. Dar suntem aici să găsim soluții, nu să ne plângem. Acum eu zic că avem un jucător bun pe aceeași poziție. Vom vedea. Nu pot să spun acum dacă vine alt fundaș stânga sau nu vine. Rareș Pop a jucat extraordinar în pregătiri în acea poziție', a spus Pancu.

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