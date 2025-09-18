OFICIAL CFR Cluj a transferat astăzi un atacant italian de 30 de ani de Serie C cu cifre jenante!

CFR Cluj a transferat astăzi un atacant italian de 30 de ani de Serie C cu cifre jenante! Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mutările continuă la gruparea ardeleană.

TAGS:
Iacopo CernigoiCFR ClujSerie DSerie Bserie c
Din articol

CFR Cluj a anunțat astăzi transferul atacantului italian Iacopo Cernigoi, fotbalist din ligile inferioare din Peninsulă.

În vârstă de 30 de ani, Cernigoi are peste 200 de meciuri jucate în Serie C și Serie D, cel mai înalt nivel la care a jucat fiind Serie B (24 de partide și 1 gol, asta acum aproape un deceniu!).

”𝘽𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙩𝙤, 𝙄𝙖𝙘𝙤𝙥𝙤 𝘾𝙚𝙧𝙣𝙞𝙜𝙤𝙞! 👋🏻

📢 Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de azi, Iacopo Cernigoi este noul nostru atacant! 🇱🇻

🇮🇹 Iacopo a fost crescut în academia celor de la Mantova, unde a fost remarcat de AC Milan, urmând să evolueze și pentru grupele de juniori ale acestora. Și la nivel de seniori, Iacopo a evoluat exclusiv în fotbalul italian, pentru echipe precum Pisa, Crotone, Pescara, Virtus Verona, Juve Stabia sau Vicenza, iar în ultimul sezon a îmbrăcat tricoul celor de la Rimini. ⚽

Îi urăm multă baftă și cât mai multe realizări alături de clubul nostru! 🫶🏻”, a postat CFR Cluj pe rețelele de socializare.

CFR, zguduită din temelii: Neluțu Varga riscă să piardă stadionul. Decizia instanței, devastatoare!

Curg veștile proaste pentru CFR Cluj din toate direcțiile, în acest sezon! Rezultatele sunt catastrofale, un antrenor a fost „decapitat“ deja, înlocuitorul său nu confirmă, de vânzarea lui Louis Munteanu s-a ales praful, iar acum clubul e amenințat cu pierderea stadionului din Gruia!

Acest ultim necaz e tot rezultatul managementului lui Neluțu Varga. Pentru că, după cum a scris Gazeta de Cluj, după ce a ajuns în fruntea clubului, Varga a luat o decizie de neînțeles! Concret, noul patron a sistat plățile către Compania Națională CFR SA – Sucursala regională Cluj. 

Această entitate avea o înțelegere cu fostul patron, Arpad Paszkany, potrivit căreia clubul CFR era obligat să plătească, lunar, 20% din venitul brut realizat către CFR SA. Motivul? Terenul pe care a fost construit stadionul formației din Gruia a fost cesionat către club de Compania Națională CFR SA. Potrivit acordului, suma minimă pe care ar fi trebuit să o plătească CFR Cluj era de 5.500 de euro pe lună. Indiferent de rezultatele financiare ale clubului!

Doar că, în mod bizar, Neluțu Varga a încălcat acest acord și de aici s-a declanșat un întreg proces. Înalta Curte de Casație și Justiție a dat, astăzi, verdictul, după cum a informat Gazeta de Cluj. Prin urmare, CFR trebuie să plătească:

*cota de 20% din venitul brut realizat aferent perioadei 31 mai 2017 – 3 iunie 2019;

*120.027,38 lei cheltuieli de judecată reprezentând taxa de timbru pentru fond și 15.015 lei onorariu expert;

*60.014 lei cheltuieli de judecată în apel și încă 60.014 lei în recurs.

Dacă Neluțu Varga nu va respecta decizia dată, atunci CFR Cluj riscă sancțiuni suplimentare, dar și pierderea dreptului de a folosi stadionul pe care își dispută acum meciurile de pe teren propriu!

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei în UK
Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei &icirc;n UK
ARTICOLE PE SUBIECT
La 17 ani, atacantul rom&acirc;n născut &icirc;n Spania &icirc;nscrie la seniori &icirc;n Austria și este aproape de Bundesliga! &rdquo;M-am apucat de fotbal acum patru ani&rdquo;
La 17 ani, atacantul român născut în Spania înscrie la seniori în Austria și este aproape de Bundesliga! ”M-am apucat de fotbal acum patru ani”
ULTIMELE STIRI
Cine arbitrează Botoșani - FCSB. Centralul ales, făcut praf din toate părțile
Cine arbitrează Botoșani - FCSB. "Centralul" ales, făcut praf din toate părțile
C&acirc;te bilete a v&acirc;ndut Dinamo pentru meciul cu Farul Constanța
Câte bilete a vândut Dinamo pentru meciul cu Farul Constanța
O nouă ediție din Triathlon Pantelimon &icirc;nchide străzile, &icirc;n weekend
O nouă ediție din Triathlon Pantelimon închide străzile, în weekend
CFR, zguduită din temelii: Neluțu Varga riscă să piardă stadionul. Decizia instanței, devastatoare!
CFR, zguduită din temelii: Neluțu Varga riscă să piardă stadionul. Decizia instanței, devastatoare!
De trei ori Son! Sud-coreeanul face spectacol &icirc;n America
De trei ori Son! Sud-coreeanul face spectacol în America
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lecție de fairplay! Cum a reacționat Cristi Chivu pe &rdquo;Johan Cruyff Arena&rdquo; la golurile lui Inter

Lecție de fairplay! Cum a reacționat Cristi Chivu pe ”Johan Cruyff Arena” la golurile lui Inter

Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Cristi Chivu după victoria din UEFA Champions League

Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Cristi Chivu după victoria din UEFA Champions League

Andrei Vlad a dat-o &icirc;n judecată pe FCSB! C&acirc;ți bani trebuie să scoată din buzunar Gigi Becali

Andrei Vlad a dat-o în judecată pe FCSB! Câți bani trebuie să scoată din buzunar Gigi Becali

Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: Răm&acirc;n fără suflu

Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: "Rămân fără suflu"

Să vină banii la Rapid! Suma &icirc;ncasată de la FIFA pentru Andrei Borza. Victor Angelescu a explicat tot

Să vină banii la Rapid! Suma încasată de la FIFA pentru Andrei Borza. Victor Angelescu a explicat tot

Spania, OUT de la Cupa Mondială din 2026? Ibericii amenință că vor boicota competiția

Spania, OUT de la Cupa Mondială din 2026? Ibericii amenință că vor boicota competiția

CITESTE SI
Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, &icirc;n onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO

stirileprotv Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO

O asistentă medicală a fost prinsă de soț, &icirc;n pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. &Icirc;n fața judecătorilor, femeia &bdquo;a dat vina&rdquo; pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

După mai bine de 20 de ani de la privatizare foștii angajați ai Petrom &icirc;ncă nu și-au primit acțiunile promise - Analiză

stirileprotv După mai bine de 20 de ani de la privatizare foștii angajați ai Petrom încă nu și-au primit acțiunile promise - Analiză

Ce produse de &icirc;ngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău dec&acirc;t bine

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!