Jucător de profil ofensiv cu 2 meciuri și 1 gol la FCSB, acolo unde a fost legitimat din 2019 până în 2024, Matei Tănasă (20 de ani) a semnat astăzi cu CSM Vaslui din Liga 3.

La FCSB a bifat o partidă în prima ligă în sezonul 2021-2022, apoi a mai jucat un meci, în care a și înscris, în Cupa României ediția 2022-2023.

Împrumutat la Gloria Buzău (Liga 2), s-a despărțit definitiv de clubul lui Gigi Becali în vara lui 2024 și a ajuns la Poli Iași, în orașul natal, apoi în sezonul trecut la Metalul Buzău, tot în divizia secundă, fără prea multe realizări însă.

Pariul pierdut al lui Mihai Stoica

Matei, fratele mai mic al lui Andrei Tănasă (și el trecut pe la FCSB), era în 2022 unul dintre pariurile lui Mihai Stoica pentru anii următori.

"Matei Tănasă are 16 ani făcuți în toamna asta, este fratele lui Andrei Tănasă. Este un tânăr în care eu văd o perspectivă excepțională.

El joacă inter sau atacant lateral. E ca Musi, puțin diferit, spre Octavian Popescu la calități, dar cu o maturitate ieșită din comun. Foarte bun jucător! Se face jucător, dau în scris dau că se face jucător.

Trebuie să bați în ușă că nu crezi că sunt în cameră frații, atât de cuminți sunt", spunea Mihai Stoica la Telekomsport.