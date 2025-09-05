Boicotul fanilor a readus vechea stemă a clubului

Conducerea clubului Union Clodiense a renunțat la modificarea logo-ului, după proteste masive ale fanilor. Președintele Ivano Boscolo Bielo a anunțat că echipa va reveni la sigla istorică, in detrimentul celei stilizate, care fusese lansată în această vară.



După o campanie furibundă de proteste pe rețelele sociale și în presa locală, dar și după ce fanii au decis să nu participe la prezentarea lotului și la meciurile amicale din această vară, clubul din zona metropolitană a Veneziei a anulat schimbarea. Galeria și fanii au fost furioși că oficialii au decis schimbarea fără să aibă loc consultări publice, mai ales că echipa retrogradase de pe ultima poziție din Serie C, la finalul stagiunii 2024-2025.



Culorile clubului, un omagiu adus echipei Grande Torino

Union Clodiense Chioggia Football Club este un club înființat în 1971 ca Union Clodia Sottomarina, prin fuziunea a două echipe din orașul Chioggia, respectiv US Sottomarina Lido (negru și verde) și Clodia Calcio (albastru și alb). În memoria dezastrului de la Superga, în care au decedat mai mulți componenți ai echipei Grande Torino (Torino FC), printre care și localnicii Aldo și Dino Ballarin, echipa a adoptat culorile vișiniu și alb. Pe stemă a fost introduși leul și căluțul de mare, simbolul celor două cluburi fondatoare.



Stadionul echipei este Stadio Aldo e Dino Ballarin din Chioggia (3.622 de locuri), deși în sezonul trecut echipa a jucat pe Stadio Giovanni Mari din Legnano din motive regulamentare. Chioggia este un oraș cu aproape 50.000 de locuitori, aflat la 25 de kilometri sud de Venezia, cunoscut pentru Cattedrale di Santa Maria Assunta (1627), pentru pescuit, fabrici de țesături și cărămizo și superba faleză care are peste 60 de hoteluri și 20 de zone de campare. Este locul de naștere al exploratorilor Niccolo de Conti și John Cabot (Giovanni Caboto) și al multor artiști și oameni de știință.

