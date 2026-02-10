"Nu vom renunța să luptăm, există un puternic simț al responsabilității"

Alessandro Parisi, fostul jucător supranumit "Roberto Carlos dello Stretto", a devenit antrenorul principal al echipei ACR Messina. Sicilienii se află într-o situație dezastruoasă, ocupând poziția a 13-a în Grupa I din Serie D, după ce a primit o penalizare de 14 puncte, în urma nerespectării regulamentelor financiare.

După deducerea acestor puncte, echipa a rămas cu doar 21 de puncte și a căzut de pe locul al doilea în clasament până pe prima poziție retrogradabilă. "Biancoscudati" au retrogradat din Serie C, la finalul stagiunii trecute și riscă acum să ajungă în Eccellenza, divizia a cincea în fotbalul italian. "Nu vom renunța să luptăm, există un puternic simț al responsabilității. Aici mi-am încheiat cariera și acum pot să răsplătesc afecțiunea scoțând echipa din această situație și aducând-o acolo unde îi e locul", a declarat Parisi.

Parisi, penalizat în urma scandalului "Calcioscommesse"

Alessandro Parisi (48 de ani) este născut la Palermo și a evoluat ca fundaș stânga la Palermo (1995-1996, 1997-1998), Trapani (1996-1997), Reggiana (1998-2000), Triestina (2000-2003), Messina (2003-2008, 2015-2016), Bari (2008-2011) și Torino (2011-2012). Are o selecție în naționala Italiei, într-un amical cu Finlanda jucat chiar pe Stadio Comunale San Filippo-Franco Scoglio din Messina.

A primit o suspendare de 24 de luni pentru implicarea în aranjarea de meciuri, în cadrul anchetei "Calcioscommesse". Messina a fost echipa care i-a întins o mână de ajutor, oferindu-i un contract și revenirea pe teren la trei ani și cinci luni după ultima sa apariție oficială. A mai evoluat timp de șase luni pentru "Biancoscudati", înainte să se retragă din activitate.

După ce a agățat ghetele în cui, a colaborat cu echipele Trapani, CUS Unime, Camaro și FairPlay Messina și s-a întos la ACR Messina, unde a ocupat mai multe funcții în cadrul clubului, precum antrenor al echipelor de juniori, team manager și antrenor principal.

Schillaci, Prodan și Candela au evoluat pentru Messina

Messina este un club din Sicilia fondat în 1900 (sub denumirea Messina FC) și reînfințat în 2017 (ca Associazioni Calcio Riunite Messina). De-a lungul istoriei sale, a mai purtat denumirile Giostra Messina, Societa Ginnastica Garibaldi Messina, US Messinese Umberto I, Messina Football Club, US Messinese și FC Messina Peloro.

Evoluează pe Stadio Comunale San Filippo-Franco Scoglio (38.722 de locuri) și are unele dintre cele mai fanatice și periculoase facțiuni de ultrași din fotbalul italian ("Fedelissimi", "Gioventu Giallorossa", "Uragano CEP", "NOCS", "Lions", "Semu Pacci", "Area Ostile"), jucând des acasă cu 20-30.000 de spectatori și mergând în deplasări însoțită chiar și de 10.000 de fani. A petrecut zece sezoane în Serie A / Prima Categoria și alte 32 de stagiuni în Serie B.

Printre jucătorii celebri care i-au îmbrăcat tricoul se numără Salvatore Schillaci, Igor Protti, Salvatore Aronica, Dimitrios Eleftheropoulos, Mark Iuliano, Mitsuo Ogasawara, Sergio Floccari, Nicolo Napoli, Vincent Candela și Marco Storari, dar și românii Daniel Prodan, Daniel Dumbrăvanu, Andrei Mărginean, Vlad Marin și Alexandru Lazăr.

Foto - Getty Images, ACR Messina (FB)