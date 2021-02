"Romanul nu mai poate lipsi din primul 11!" Presiune IMENSA pe antrenorul Parmei! Jucatorul cerut titular in Serie A

Parma continua cu seria negativa de rezultate obtinute si ramane pe penultimul loc in Serie A.

Situatia echipei pentru care evolueaza Dennis Man si Valentin Mihaila continua sa fie critica. Parma este pe locul 19 in Serie A, cu doar 13 puncte obtinute in 22 de meciuri jucate si nu a reusit sa mai castige un meci din noiembrie 2020.

Fotbalistii romani, Valentin Mihaila si Dennis Man, transferati in toamna, respectiv iarna, nu au prins un loc in primul 11 al lui Roberto D'Aversa. Antrenorul Parmei a declarat in repetate randuri ca nu este multumit de jucatorii primiti din cauza ca nu au experienta in Serie A.

Astfel, Man si Mihaila au primit minute in meciurile Parmei, insa de fiecare data in a doua parte a meciului, cand echipa era deja condusa.

Cu toate astea, in ultimele doua meciuri, Valentin Mihaila a impresionat cu prestatiile sale, iar presa din Italia il cere titular pe jucatorul adus de la Craiova in schimbul a 8.5 milioane de euro.

Intr-un editorial pentru ParmaLive, jurnalistul Niccolo Pasta a explicat de ce D'Aversa trebuie sa il titularizeze pe Mihaila.

"Valentin Mihaila este cel mai in forma jucator de la Parma. Tanarul roman nu a primit inca sansa titularizarii in campionat, mai ales dupa ultimele meciuri, cand si-a aratat toate calitatile.

Fotbalistul a avut probleme in startul sezonului, luptandu-se cu o accidentare care l-a tinut departe de teren pana la jumatatea lunii decembrie, cand a inceput sa lucreze cu echipa. Odata intrat in joc, numarul 28 nu a gasit spatiul pe care credea ca il va primi din cauza aglomerarii din departamentul ofensiv al echipei.

Dupa debutul sau cu Torino, in care si-a aratat calitatile, in ciuda rezultatului dezastruos, romanul a fost cel mai bun jucator in meciul cu Atalanta. De atunci, Mihaila a jucat in aproape toate meciurile, desi a primit doar cateva minute, niciodata mai mult de douazeci, cu exceptia meciului din Cupa Italiei cu Lazio, meci in care a inscris si primul sau gol in tricoul Parmei.

Mihaila a aratat ca poate oferi acea stralucire, schimbarea de ritm pe care Parma nu o are in acest moment, chiar daca nu are un joc matur. Mihaila a dat dovada de personalitate, incercand sa suteze si sa isi ajute echipa. Avand in vedere cifrele competitorilor sai, ar fi absurd sa nu joci cartea Mihaila pentru mai mult de cincisprezece minute", a scris jurnalistul italian.

In acest sezon, Valentin Mihaila a jucat 7 meciuri in tricoul Parmei, reusind sa inscrie un singur gol.