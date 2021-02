Dennis Man, INVIZIBIL la Parma! Cifrele care dovedesc ce PRAPASTIE URIASA este intre Liga 1 si Serie A 

Mutarea lui Dennis Man la Parma a fost unul dintre cele mai scumpe transferuri realizate in aceasta iarna in Europa.

In ciuda sumei cu care italienii l-au cumparat de la FCSB, fotbalistul nu a impresionat in primele sale meciuri in Serie A.

De cand a ajuns in Italia, Man a jucat 65 de minute in partidele pierdute de Parma cu Napoli si Bologna. Tanarul fotbalist nu a reusit in aceste meciuri niciun sut spre poarta si niciun dribling, desi acestea erau calitati pentru care era remarcat pe vremea cand juca la FCSB.

In tricoul ros-albastrilor, Dennis Man a reusit in acest sezon 17 goluri si 6 assist-uri in cele 20 de meciuri in care a jucat. In Liga 1, fotbalistul avea un index InStat de 300, care inseamna ca avea prestatii bune spre foarte bune.

In schimb, in Serie A, 'perla' lui Becali nu a reusit decat un index de 221, chiar daca algoritmul de calcul acorda si un bonus important celor care evolueaza in campionatele de top din Europa comparativ cu Liga 1.

Spre deosebire de ceea ce a reusit in Italia, la FCSB, doar in meciurile din luna ianuarie, Dennis Man a reusit 12 suturi spre poarta si 30 de dribling-uri, dintre care 16 reusite.

Urmatorul meci al Parmei este programat luni, 15 februarie, pe terenul celor de la Verona.