Verona - Parma, LIVE TEXT de la ora 21:45 | Italienii il anunta pe Mihaila titular! Dennis Man, doar rezerva! Echipele probabile

Hellas Verona - Parma

Parma va juca in deplasare impotriva lui Hellas Verona, iar echipa unde sunt legitimati Mihaila si Dennis Man are nevoie disperata de puncte.

Parma vine dupa o serie de 3 infrangeri consecutive, iare cele 3 puncte ii sunt necesare pentru a se apropia de locul 17, primul care o poate salva de la retrogradare. Jurnalistii italieni au anuntat ca Dennis Man va sta pe banca, in timp ce Mihaila are sanse mari sa inceapa meciul in primul 11.

Echipa celor doi romani este printre candidatele la retrogradare si ocupa locul 19 in Serie A cu doar 13 puncte stranse in cele 21 de etape jucate. Parma se afla la 3 puncte de ultimul loc care asigura ramanarea pe prima scena a fotbalului italian.

Echipele probabile:

Verona: Silvestri - Dawidowicz, Gunter, Magnani - Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco - Barak, Bessa - Lasagna

Parma: Sepe - Conti, Bani, B. Alves, Gagliolo - Kucka, Brugman, Kurtic - Mihaila, Zirkzee, Gervinho