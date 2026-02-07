VIDEO EXCLUSIV Emma Răducanu, dezvăluire surprinzătoare, înainte de finala Transylvania Open. Situația se schimbă pentru Sorana Cîrstea

Marcu Czentye
Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) atrage atenția asupra unui aspect crucial, înainte de finala Transylvania Open 2026, live la Pro Arena și pe VOYO.

Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) se mândrește cu răbdarea și spiritul de luptă pe care le-a demonstrat pentru a trece cu brio de faza semifinalelor Openului Transilvaniei.

În meciul de 2 ore și 49 de minute cu Oleksandra Oliynykova (25 de ani, 91 WTA), fosta campioană de la US Open a revenit de la 1-3 în manșa decisivă și a încheiat partida cu un șir de cinci game-uri consecutive.

Emma Răducanu „și-a consumat toate rezervele de reziliență” în semifinala de trei ore cu Oleksandra Oliynykova

După încheierea jocului, Emma Răducanu a admis că „și-a consumat toate rezervele de reziliență” de care dispunea, pentru următoarea perioadă, o declarație posibil derutantă pentru tabăra Soranei Cîrstea.

În plus, Emma Răducanu a atras atenția asupra faptului că, aflându-se la a doua finală din carieră, este adevărat că nu i s-a întâmplat prea des să joace prea multe meciuri oficiale într-un timp atât de scurt.

Face Emma Răducanu jocuri ale minții, înainte de finală? „Nu am jucat prea des patru meciuri la rând.”

„Astăzi a fost nevoie să îmi consum toate rezervele de reziliență pe care le aveam pentru o perioadă. Trebuie să îmi reîncarc acest rezervor. A fost un meci atât de dificil, psihic, emoțional... întreaga arenă, probabil, nu credea ce vede în fața ochilor. Asta am simțit și eu, dar trebuia să înfrunt ce aveam dincolo de fileu.

A fost complicat, uneori, chiar mai greu decât să joci cu o jucătoare care trimite mingi rapide. Nu prea se întâmplă în circuit acest tip de meci.

A fost nevoie de multă răbdare, de încredere și sunt foarte mulțumită de mine. Sunt obosită, a fost un meci dur, m-am mișcat mult pe teren, dar, când joci patru meciuri la rând - nu e ceva ce am făcut des -, să îți simți corpul și oboseala, toate aceste lucruri fac ca accederea în inală să merite. 

Sorana Cîrstea nu crede că plusul de prospețime va conta prea mult în finală

Modul în care se simte Emma Răducanu din punct de vedere fizic, înaintea finalei Transyvlania Open 2026, poate juca un rol determinant, dar Sorana Cîrstea nu crede că cele două ore petrecute în plus, în semifinală, o vor afecta prea mult pe britanică.

„La acest nivel, suntem într-o condiție fizică foarte bună și ne putem recupera,” a punctat Sorana Cîrstea, în replică la ceea ce pot fi interpretate ca o serie de declarații cu rol de „jocuri ale minții”, făcute de Emma Răducanu, înainte de ultimul meci de la Transylvania Open 2026.

Emma Răducanu, despre „adversara înșelătoare” din semifinala de trei ore de la Transylvania Open

„Ce meci! A fost o bătălie uluitoare. O adversare atât de înșelătoare. A returnat atât de multe mingi și a jucat într-o manieră cu care nu te întâlnești prea des.

A fost o provocare deosebită, mai ales când mingile se învecheau, deveneau mai lente și era tot mai complicat să trimiți o minge care să treacă de ea. E incredibil de talentată, o sportivă și o competitoare minunată, așa că mă bucur că am trecut de acest meci,” a punctat Emma Răducanu, în prima parte a conferinței de presă organizate după încheierea partidei.

