"Cum sa dea atatia bani pe un jucator necunoscut, fara anvergura in Europa?" Dezvaluiri INCREDIBILE dupa transferul lui Dennis Man la Parma

Transferul lui Dennis Man a fost in top 10 cele mai scumpe mutari din aceasta iarna.

Parma a investit mult in romani in acest sezon. Dupa ce l-au luat pe Valentin Mihaila pentru 8,5 milioane de euro de la Craiova, italienii i-au platit lui Gigi Becali 13 milioane de euro pentru Man, care a devenit cel mai scump transfer din istoria Ligii 1.

Aceasta suma platita pentru golgeterul campionatului din Romania i-a uimit pe unii dintre oamenii din anturajul clubului italian. Agentul Florin Iacob a declarat ca anumite persoane au fost socate ca patronul Parmei a investit atat de mult intr-un jucator pe care nu-l cunosteau.

"Nimeni nu cred ca-si imagina. E o mare realizare, banii care s-au incasat... Asta e realitatea. Sunt foarte multi bani pentru un jucator care prezinta un fotbal care nu spune multe, care se cauta, expresie imprumutata de la Cornel Dinu. E o realizare a clubului FCSB, a impresarilor.

Eu stiu din anturajul clubului Parma, de la oameni fara putere de decizie, ca erau siderati, acum si-au mai revenit, dupa ce au facut transferul lui Man, atatia bani pe un jucator necunoscut pentru ei, fara anvergura in Europa. Patronul are 2 miliarde de dolari in conturi si isi permite sa plateasca", a declarat Florin Iacob, potrivit Telekom Sport.

Impresarul a comentat si ce s-ar putea intampla cu romanii Mihaila si Man in cazul in care Parma ar retrograda:

"Patronul si conducerea se pot justifica. 'Investim in tineri, chiar daca retrogradam si facem o echipa puternica cu care sa revenim in Serie A.'

Problema pentru Man si Mihaila, daca retrogradeaza, e ca va fi foarte greu pentru ei in liga a doua. E foarte greu in fotbalul occidental", a mai spus Florin Iacob pentru Telekom Sport.

Parma este penultima in clasamentul din Serie A, cu doar 13 puncte acumulate dupa 21 de meciuri.