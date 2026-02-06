Fundașul ghanez Nana Antwi (25 de ani) a ajuns la FCSB în ianuarie 2024, de la Urartu din Armenia, dar apoi a fost împrumutat la FC Hermannstadt, unde se află la al doilea sezon.

Acum, fotbalistul s-a înțeles cu Beitar Ierusalim, notează jurnaliștii de la publicația israeliană One, care scriu că gruparea din Ligat HaAl este dispusă să ofere 200.000 de euro lui FCSB pentru transferul imediat al lui Nana Antwi, care va deveni liber de contract în vară.

”Beitar Ierusalim s-a înțeles din punct de vedere financiar cu fundașul Nana Antwi, care joacă în Superliga din România.

Acum rămâne doar să se înțeleagă și cu echipa lui, Steaua (n.r. - FCSB), pentru prețul transferului. Clubul din Ierusalim a înaintat o ofertă de aproximativ 200.000 de euro”, a precizat One.

Jurnaliștii israelieni scriu că fundașul dreapta ghanez a primit recomandări ”calde” de la coechipierul Aviel Zargari, recent transferat de FC Hermannstadt chiar de la Beitar Ierusalim: ”Zargari i-a vorbit despre echipă, despre fani, despre Teddy (n.r. - stadionul lui Beitar) și despre toată nebunia din jurul clubului din Ierusalim”.

Nana Antwi la FCSB vs Nana Antwi la FC Hermannstadt

15 meciuri la FCSB în toate competițiile:

13 în Superligă

1 în Supercupă

1 în preliminariile Champions League

51 de meciuri, 1 gol și 3 pase decisive la FC Hermannstadt în toate competițiile:

44 de meciuri / 3 pase decisive în Superligă

7 meciuri / 1 gol în Cupă