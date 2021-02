Dennis Man vs. Valentin Mihaila! Cei doi romani lupta pentru un loc in primul 11 la Parma! Ce decizie a luat antrenorul inaintea meciului cu Verona

Dennis Man se va duela cu Valentin Mihaila pentru un loc ca titular la Parma.

Jurnalistii italieni au aflat ce a decis antrenorul Roberto D'Aversa inaintea meciului cu Verona. Dupa ce a folosit un sistem 3-5-2 in meciul cu Bologna in care Parma a fost invinsa cu 3-0, D'Aversa a anuntat ca in meciul cu Verona va aplica sistem 4-3-3.

In aceste conditii, Man si Mihaila se vor duela pentru un loc in primul 11, antrenorul avand doua variante: fie il trimite in atac pe Zirkzee, alaturi de Gervinho si avandu-l pe Kucka intre linii, sustinut de Conti si Gagliolo, fie il titularizeaza pe Man, alaturi de Cornelis si Gervinho.

Jurnalistii italieni considera ca 'perla' lui Becali are sanse mai mari decat Mihaila sa prinda primul 11 in meciul contra Veronei.

Roberto D'Aversa s-a aratat dezamagit de modul in care a aratat echipa sa in meciul precedent si a spus ca nu mai vede la echipa acea foame de rezultate care a ajutat-o sa promoveze in Serie A.

"Am incasat primul gol din fază fixa, apoi, la al doilea gol al lor, aveam opt jucatori in spatele mingii, dar tot i-am lasat sa intre in careu. E clar ca ne lipseste determinarea, pe care trebuie sa o recuperam cat mai rapid posibil. Nu are legatura cu faptul ca avem o echipa tanara, dar trebuie sa fie un motiv pentru care avem atat cea mai slaba aparare, cat si cel mai prost atac.

Cand primesti doua goluri de maniera in care am facut-o noi, e clar ca trebuie sa iti faci o autoanaliza dura. Parma a revenit in Serie A, urcand din Serie B, cu determinare si foame de rezultate. Aceste elemente lipsesc acum", a declarat tehnicianul Parmei, potrivit celor de la Parma Live.

Echipa se afla pe locul 19 in clasamentul din Serie A, cu doar 13 puncte. Meciul cu Verona este programat luni, de la ora 21:45.