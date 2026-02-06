Oleksandra Oliynykova (25 de ani, 91 WTA) s-a calificat în premieră în semifinalele unui turneu WTA, reușind performanța tocmai la Cluj-Napoca, în cadrul Transylvania Open 2026, turneu transmis exclusiv de Pro Arena și VOYO.

Sportiva ucraineană, ajunsă cunoscută în această săptămână pentru că a refuzat să o salute pe unguroaica Anna Bondar - în contextul relațiilor politice favorabile dintre Federația Rusă și Ungaria, care afectează Ucraina, dar și al unei participări avute de Bondar la o competiție neoficială, sponsorizată de Gazprom -, a impresionat pe terenul de tenis, la Transylvania Open 2026.

Oleksandra Oliynykova, performanța carierei, la Transylvania Open 2026

În direct la Pro Arena și pe VOYO, Oliynykova a reușit primul succes al carierei împotriva unei jucătoare de top 50 mondial.

Cu un ritual mai degrabă ciudat la serviciu, multe mingi jucate cu boltă și o varietate tactică nebănuită, uneori, de adversare, Oliynykova a reușit să treacă în semifinalele turneului din Ardeal cu un singur set cedat, în runda inaugurală.

Xinyu Wang (33 WTA) s-a înclinat în fața ucrainencei, scor 6-4, 6-4, iar, prin acest rezultat, Oliynykova și-a asigurat un duel extraordinar cu Emma Răducanu, pentru un loc în finala competiției.

Copleșită de emoții, imediat după încheierea jocului, Oleksandra Oliynykova a luat steagul Ucrainei și a declarat că este recunoscătoare publicului român, pentru susținerea afișată.

„Sunt atât de fericită. Mi-e greu să descriu ceea ce simt. Pentru mine e important să joc și să îmi reprezint țara. Vă sunt recunoscătoare și abia aștept să vă văd la semifinală. Vă mulțumesc, scuze, dar am atât de multe emoții încât am uitat cum să vorbesc,” a punctat, inițial, Oliynykova, într-un interviu acordat Ralucăi Olaru.

Explicându-și marile progrese înregistrate recent, Oleksandra Oliynykova a vorbit despre modul în care a încetat să mai privească cu importanță rezultatele finale ale partidelor pe care le joacă. În schimb, a învățat să se bucure de moment, să fie fericită că practică tenisul și să își dăruiască abilitățile în acest sens.

„Vin dintr-o țară care e în război și nu știi ce are să aducă ziua de mâine. Pentru mine e important - în timpul unei perioade atât de dificile - să mă bucur de fiecare moment petrecut pe terenul de tenis.

Într-un fel, sărbătoresc tenisul, fac asta pentru sport, pentru tenis. Cheia progresului meu e că a încetat să fie important, pentru mine, dacă voi câștiga sau dacă voi pierde.

Mă bucur că am victorii, evident, dar nu mai e cel mai important lucru. Am învățat să trăiesc clipa și asta am făcut în anul acesta și în sezonul trecut, care a fost de succes pentru mine,” a adăugat Oleksandra Oliynykova.