VIDEO EXCLUSIV „De când e război, nu mai contează dacă pierd sau câștig.” Ucraineanca Oliynykova laudă Transylvania Open, înaintea semifinalei cu Emma Răducanu

„De când e război, nu mai contează dacă pierd sau câștig.” Ucraineanca Oliynykova laudă Transylvania Open, înaintea semifinalei cu Emma Răducanu Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ucraineanca Oleksandra Oliynykova a mărturisit cum se simte jucând tenis profesionist, în timp ce țara sa este în război.

TAGS:
Oleksandra OliynykovaUcrainaTransylvania Open 2026Transylvania OpenTenis WTAemma raducanu
Din articol

Oleksandra Oliynykova (25 de ani, 91 WTA) s-a calificat în premieră în semifinalele unui turneu WTA, reușind performanța tocmai la Cluj-Napoca, în cadrul Transylvania Open 2026, turneu transmis exclusiv de Pro Arena și VOYO.

Sportiva ucraineană, ajunsă cunoscută în această săptămână pentru că a refuzat să o salute pe unguroaica Anna Bondar - în contextul relațiilor politice favorabile dintre Federația Rusă și Ungaria, care afectează Ucraina, dar și al unei participări avute de Bondar la o competiție neoficială, sponsorizată de Gazprom -, a impresionat pe terenul de tenis, la Transylvania Open 2026.

Oleksandra Oliynykova, performanța carierei, la Transylvania Open 2026

În direct la Pro Arena și pe VOYO, Oliynykova a reușit primul succes al carierei împotriva unei jucătoare de top 50 mondial.

Cu un ritual mai degrabă ciudat la serviciu, multe mingi jucate cu boltă și o varietate tactică nebănuită, uneori, de adversare, Oliynykova a reușit să treacă în semifinalele turneului din Ardeal cu un singur set cedat, în runda inaugurală.

Xinyu Wang (33 WTA) s-a înclinat în fața ucrainencei, scor 6-4, 6-4, iar, prin acest rezultat, Oliynykova și-a asigurat un duel extraordinar cu Emma Răducanu, pentru un loc în finala competiției.

Copleșită de emoții, imediat după încheierea jocului, Oleksandra Oliynykova a luat steagul Ucrainei și a declarat că este recunoscătoare publicului român, pentru susținerea afișată.

„Vin dintr-o țară care e în război și nu știi ce are să aducă ziua de mâine.”

„Sunt atât de fericită. Mi-e greu să descriu ceea ce simt. Pentru mine e important să joc și să îmi reprezint țara. Vă sunt recunoscătoare și abia aștept să vă văd la semifinală. Vă mulțumesc, scuze, dar am atât de multe emoții încât am uitat cum să vorbesc,” a punctat, inițial, Oliynykova, într-un interviu acordat Ralucăi Olaru.

Explicându-și marile progrese înregistrate recent, Oleksandra Oliynykova a vorbit despre modul în care a încetat să mai privească cu importanță rezultatele finale ale partidelor pe care le joacă. În schimb, a învățat să se bucure de moment, să fie fericită că practică tenisul și să își dăruiască abilitățile în acest sens.

„Cheia progresului meu e că a încetat să fie important, pentru mine, dacă voi câștiga sau dacă voi pierde.”

„Vin dintr-o țară care e în război și nu știi ce are să aducă ziua de mâine. Pentru mine e important - în timpul unei perioade atât de dificile - să mă bucur de fiecare moment petrecut pe terenul de tenis.

Într-un fel, sărbătoresc tenisul, fac asta pentru sport, pentru tenis. Cheia progresului meu e că a încetat să fie important, pentru mine, dacă voi câștiga sau dacă voi pierde.

Mă bucur că am victorii, evident, dar nu mai e cel mai important lucru. Am învățat să trăiesc clipa și asta am făcut în anul acesta și în sezonul trecut, care a fost de succes pentru mine,” a adăugat Oleksandra Oliynykova.

Publicitate

Oleksandra Oliynykova, despre aspectul său fizic intrigant

Având în vedere că Transylvania Open are o tematică construită în jurul Transilvaniei și a personajului Dracula, Oleksandra Oliynykova a explicat că a luat astfel decizia de a-și imprima pe față câțiva lilieci, temporar.

„A fost visul meu să joc aici. M-am înscris și anul trecut, dar nu am reușit să intru nici măcar în calificări. Pentru mine e special să joc la Transylvania Open datorită turneului însuși,” a completat Oleksandra Oliynykova, care va urca minimum 20 de locuri în clasamentul WTA, după Transylvania Open 2026.

Până să primească numărul 71 în clasamentul mondial sau chiar un număr superior, Oleksandra Oliynykova o va întâlni pe Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA), în prima semifinală de la Transylvania Open, vineri, 6 februarie, de la ora 17:00, în direct la Pro Arena și pe VOYO.

Publicitate

Oleksandra Oliynykova

  • Oleksandra oliynykova transylvania open 2026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cei doi părinți din județul Sibiu cărora le-au murit patru copii au rămas și fără al cincilea. Decizie de urgență
Cei doi părinți din județul Sibiu cărora le-au murit patru copii au rămas și fără al cincilea. Decizie de urgență
ULTIMELE STIRI
FC Argeș - FC Hermannstadt, azi de la 17:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Miză diametral opusă pentru oponente: echipele de start!
FC Argeș - FC Hermannstadt, azi de la 17:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Miză diametral opusă pentru oponente: echipele de start!
”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric
”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric
Leeds – Nottingham, 22:00, LIVE VIDEO pe VOYO. Duel în subsolul clasamentului din Premier League
Leeds – Nottingham, 22:00, LIVE VIDEO pe VOYO. Duel în subsolul clasamentului din Premier League
Francesco Totti este pe cale să semneze! Anunțul făcut de Claudio Ranieri
Francesco Totti este pe cale să semneze! Anunțul făcut de Claudio Ranieri
„În viața de după tenis...” Sorana Cîrstea, conștientizare răscolitoare înainte de semifinala de la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO)
„În viața de după tenis...” Sorana Cîrstea, conștientizare răscolitoare înainte de semifinala de la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO)
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Ioan Andone vede o surpriză în lupta pentru play-off: „Va fi acolo!”

Ioan Andone vede o surpriză în lupta pentru play-off: „Va fi acolo!”

OUT de la FCSB imediat după victoria cu Botoșani: ”Mult succes alături de noua echipă”

OUT de la FCSB imediat după victoria cu Botoșani: ”Mult succes alături de noua echipă”

Ilie Dumitrescu, reverență în fața unui jucător după FCSB - Botoșani: ”Din alt film! Nu-l laud des, dar merită din plin acum”

Ilie Dumitrescu, reverență în fața unui jucător după FCSB - Botoșani: ”Din alt film! Nu-l laud des, dar merită din plin acum”

Nota primită de Florinel Coman după al treilea meci consecutiv în care a fost integralist

Nota primită de Florinel Coman după al treilea meci consecutiv în care a fost integralist

Gigi Becali a anunțat două transferuri noi la FCSB: ”Joacă în Olanda. Știe MM”

Gigi Becali a anunțat două transferuri noi la FCSB: ”Joacă în Olanda. Știe MM”



Recomandarile redactiei
”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric
”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric
„În viața de după tenis...” Sorana Cîrstea, conștientizare răscolitoare înainte de semifinala de la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO)
„În viața de după tenis...” Sorana Cîrstea, conștientizare răscolitoare înainte de semifinala de la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO)
Cristi Chivu și Inter pregătesc o lovitură de imagine! Simbolul marii rivale, adus gratuit
Cristi Chivu și Inter pregătesc o lovitură de imagine! Simbolul marii rivale, adus gratuit
Anunț important pentru Radu Drăgușin de la Tottenham! Thomas Frank a luat o decizie majoră
Anunț important pentru Radu Drăgușin de la Tottenham! Thomas Frank a luat o decizie majoră
Cum vede Emma Răducanu o finală cu Sorana Cîrstea, la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO): britanica a reacționat imediat
Cum vede Emma Răducanu o finală cu Sorana Cîrstea, la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO): britanica a reacționat imediat
Alte subiecte de interes
Emma Răducanu, demonstrație de forță la Cluj! „Bagel” și calificare în semifinalele Transylvania Open
Emma Răducanu, demonstrație de forță la Cluj! „Bagel” și calificare în semifinalele Transylvania Open
Reacția unguroaicei Anna Bondar, după ce ucraineanca Oliynykova a învins-o și a plecat fără să o salute, la Transylvania Open
Reacția unguroaicei Anna Bondar, după ce ucraineanca Oliynykova a învins-o și a plecat fără să o salute, la Transylvania Open
”Rusia a omorât sute de sportivi”. Discursul care ne trezește din povestea frumoasă a Jocurilor Olimpice
”Rusia a omorât sute de sportivi”. Discursul care ne trezește din povestea frumoasă a Jocurilor Olimpice
Performanță majoră pentru echipa feminină de sabie a Ucrainei! A câștigat aurul olimpic după ce a fost condusă aproape toată finala
Performanță majoră pentru echipa feminină de sabie a Ucrainei! A câștigat aurul olimpic după ce a fost condusă aproape toată finala
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
CITESTE SI
Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

stirileprotv Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

stirileprotv Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

stirileprotv Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!