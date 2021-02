ULTIMA ORA! Man si Mihaila pot avea un nou antrenor la Parma! Un fost tehnician de la Dinamo si FCSB e favorit sa preia echipa

Parma se afla intr-o situatie foarte grea in Serie A.

Echipa antrenata de Roberto D'Aversa se afla doar pe pozitia a 19-a in Serie A cu 13 puncte in 22 de etape si a inregistrat patru infrangeri consecutive.

In acest context, presedintele american al clubului, Tanner Krause, ia in calcul sa se desparta de antrenorul italian de 45 de ani la putin mai mult de o luna dupa ce l-a numit in locul lui Fabio Liverani.

Calciomercato anunta ca unul dintre favoritii lui Krause este Walter Zenga, antrenor care s-a despartit in august de Cagliari. In cazul in care mutarea se va concretiza, Zenga va lucra din nou cu fotbalisti romani dupa lunga perioada petrecuta in Liga 1.

Fostul mare portar al Interului a antrenat in Romania atat pe FC National, cat si pe FCSB si Dinamo.