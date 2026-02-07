Revenire de senzație pentru Sergio Ramos?! Gruparea de top, aproape să dea lovitura

Sergio Ramos (39 de ani) s-a autopropus la Marseille, ocupanta poziției a treia din Ligue 1. Fundașul central e liber de contract de la începutul anului, după despărțirea de Monterrey (Mexic).

Sergio Ramos a luat legătura cu Marseille după ce a fost refuzat de Sevilla, clubul care l-a format și de la care a fost transferat de Real Madrid pentru 27 de milioane de euro în 2005.

„Sergio Ramos, liber de contract, și-a oferit serviciile pentru Marseille, după ce clubul său din copilărie, Sevilla, a refuzat oportunitatea de a semna cu el”, a notat Transfer News Live, citând Radio Marca.