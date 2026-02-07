Revenire de senzație pentru Sergio Ramos?! Gruparea de top, aproape să dea lovitura

Emanoil Ursache
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sergio Ramos ar putea să revină într-un campionat de top. Dezvăluirea făcută în presa spaniolă.

Sergio RamosmarseilleLigue 1Real Madrid
Sergio Ramos (39 de ani) s-a autopropus la Marseille, ocupanta poziției a treia din Ligue 1. Fundașul central e liber de contract de la începutul anului, după despărțirea de Monterrey (Mexic).

Sergio Ramos a luat legătura cu Marseille după ce a fost refuzat de Sevilla, clubul care l-a format și de la care a fost transferat de Real Madrid pentru 27 de milioane de euro în 2005. 

„Sergio Ramos, liber de contract, și-a oferit serviciile pentru Marseille, după ce clubul său din copilărie, Sevilla, a refuzat oportunitatea de a semna cu el”, a notat Transfer News Live, citând Radio Marca.

Dacă Marseille își va dori să îl aducă pe stoperul spaniol și cele două părți vor ajunge la un acord, Sergio Ramos se va afla la a doua experiență în campionatul Franței. El a mai jucat pentru PSG între iulie 2021 și septembrie 2023.

Statisticile lui Sergio Ramos: 

  • Real Madrid - 671 de meciuri, 101 goluri, 40 de pase decisive
  • Sevilla - 87 de partide, 10 goluri, o pasă de gol
  • PSG - 58 de jocuri, 6 goluri, o pasă de gol
  • Monterrey - 34 de meciuri, 8 goluri
  • Spania - 180 de meciuri, 23 de goluri, 8 pase decisive

Trofeele lui Sergio Ramos: 

Real Madrid

  • La Liga: 2006–07, 2007–08, 2011–12, 2016–17, 2019–20
  • Cupa Regelui: 2010–11, 2013–14
  • Supercupa Spaniei: 2008, 2012, 2017, 2020
  • UEFA Champions League: 2013–14, 2015–16, 2016–17, 2017–18
  • Supercupa Europei: 2014, 2016, 2017
  • Campionatul Mondial al Cluburilor: 2014, 2016, 2017, 2018

PSG

  • Ligue 1: 2021–22, 2022–23
  • Supercupa Franței: 2022

Spain

  • Campionatul Mondial: 2010
  • EURO: 2008, 2012
