Revenire de senzație pentru Sergio Ramos?! Gruparea de top, aproape să dea lovitura

Sergio Ramos (39 de ani) s-a autopropus la Marseille, ocupanta poziției a treia din Ligue 1. Fundașul central e liber de contract de la începutul anului, după despărțirea de Monterrey (Mexic).
Sergio Ramos a luat legătura cu Marseille după ce a fost refuzat de Sevilla, clubul care l-a format și de la care a fost transferat de Real Madrid pentru 27 de milioane de euro în 2005.
„Sergio Ramos, liber de contract, și-a oferit serviciile pentru Marseille, după ce clubul său din copilărie, Sevilla, a refuzat oportunitatea de a semna cu el”, a notat Transfer News Live, citând Radio Marca.
Aproape de o revenire în Ligue 1
Dacă Marseille își va dori să îl aducă pe stoperul spaniol și cele două părți vor ajunge la un acord, Sergio Ramos se va afla la a doua experiență în campionatul Franței. El a mai jucat pentru PSG între iulie 2021 și septembrie 2023.
Statisticile lui Sergio Ramos:
- Real Madrid - 671 de meciuri, 101 goluri, 40 de pase decisive
- Sevilla - 87 de partide, 10 goluri, o pasă de gol
- PSG - 58 de jocuri, 6 goluri, o pasă de gol
- Monterrey - 34 de meciuri, 8 goluri
- Spania - 180 de meciuri, 23 de goluri, 8 pase decisive
Trofeele lui Sergio Ramos:
Real Madrid
- La Liga: 2006–07, 2007–08, 2011–12, 2016–17, 2019–20
- Cupa Regelui: 2010–11, 2013–14
- Supercupa Spaniei: 2008, 2012, 2017, 2020
- UEFA Champions League: 2013–14, 2015–16, 2016–17, 2017–18
- Supercupa Europei: 2014, 2016, 2017
- Campionatul Mondial al Cluburilor: 2014, 2016, 2017, 2018
PSG
- Ligue 1: 2021–22, 2022–23
- Supercupa Franței: 2022
Spain
- Campionatul Mondial: 2010
- EURO: 2008, 2012