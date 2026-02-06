România are la finalul lunii martie un meci de totul sau nimic cu Turcia, în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Dacă România va trece de Turcia (26 martie, 19:00), atunci va întâlni câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo în finala barajului (31 martie, 21:45).

”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric

Cristi Balaj, fost președinte la CFR Cluj, a fost întrebat la Sport Total FM dacă Dan Petrescu ar putea fi luat în calcul drept înlocuitor al lui Mircea Lucescu.

”Il Luce” se confruntă în aceste momente cu probleme de sănătate, iar FRF e pregătită de orice scenariu, așa cum a spus și președintele Răzvan Burleanu.

”(n.r. Dan Petrescu ar fi o soluție pentru națională?) Da, e un antrenor foarte bun, care a demonstrat în fotbalul românesc. Am înțeles că se simte mai bine. E un antrenor preocupat și concentrat. Îmi place că la Dan Petrescu joacă cine merită. Pentru el nu contează importanța numelui sau dacă l-a salutat sau nu într-o dimineață.

Pentru el este important să joace jucătorii care sunt cel mai în formă și care merită. Sunt convins că pe el nu l-ar interesa echipa unde joacă jucătorul respectiv. Nu știu dacă Federația a ales deja. Și Hagi a demonstrat și nu știu dacă nu cumva este o variantă agreată în acest moment.

Cel mai important pentru noi ar fi ca Mircea Lucescu să poată reveni. Atunci când vorbim despre oameni care au activat în fenomen, care au făcut și continuă să facă ceva pentru fotbalul românesc, e normal să te gândești la ei și să îți dorești să fie sănătoși”, a spus Cristi Balaj.

EXCLUSIV Dan Petrescu, optimist înainte de barajul cu Turcia. Ce a avut de zis despre adversara României: ”Asta nu înseamnă că au și echipă”

Într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro, Dan Petrescu a susținut că naționala Turciei nu e de temut și e optimist înainte de barajul de la sfârșitul lunii martie.

”Eu zic că am căzut bine”, a spus Dan Petrescu pentru Pro TV și Sport.ro. ”Noi ne simțim bine cu echipele astea de lângă noi, cu cele din Balcani.

Cu Turcia, chiar dacă au jucători foarte buni, mult mai buni decât ai noștri, asta nu înseamnă că au și o echipă”, a explicat tehnicianul.

Pe Turcia, România a învins-o într-un amical disputat la Cluj-Napoca pe ”Dr. Constantin Rădulescu”, în 2017, cu 2-0, după o ”dublă” semnată de actualul fotbalist de la Petrolul Ploiești Gicu Grozav.