Andrei Rațiu (27 de ani) a semnat alături de coechipierii săi o scrisoare adresată către Asociația Fotbaliștilor Spanioli (AFE). Jucătorii lui Rayo Vallecano au reclamat că integritatea lor fizică este pusă în pericol din cauza condițiilor în care trebuie să se antreneze și să joace.

Scrisoarea trimisă de jucătorii lui Rayo Vallecano către AFE

Fotbaliștii lui Rayo Vallecano s-au arătat nemulțumiți de calitatea gazonului, pe care o consideră mult sub nivelul normal unui club din La Liga, și au comunicat că nu au nici măcar apă caldă la dușuri. Ei au discutat de mai multe ori cu conducerea clubului, însă fără succes.

„Jucătorii echipei întâi Rayo Vallecano, cu sprijinul staff-ului tehnic, doresc să transmită într-un mod clar, comun și responsabil, prin Asociația Fotbaliștilor Spanioli (AFE), o serie de fapte pe care considerăm necesare să le expunem pentru binele clubului.

Fanii Rayo Vallecano sunt un pilon fundamental și unul dintre cele mai mari atuuri ale clubului. Loialitatea, angajamentul și sprijinul lor constant, indiferent de circumstanțe, merită admirație. Credem cu tărie că acești fani merită mai multă grijă și considerație, în concordanță cu ceea ce reprezintă pentru identitatea și istoria Rayo Vallecano.

În timpul presezonului, echipa nu a putut să se antreneze la Ciudad Deportiva timp de aproximativ trei luni din cauza stării proaste a terenurilor. A fost nevoită să părăsească baza pentru a putea face acest lucru, pe un teren care să îndeplinească condițiile necesare unei activități profesioniste.

Jucătorii lui Rayo: „Un teren instabil și impracticabil”

Această situație, prelungită în timp, a afectat direct munca zilnică, planificarea și normalitatea de care are nevoie o echipă de La Liga.

Luni mai târziu, din cauza vremii, nu a mai fost posibil să ne pregătim pe terenul nostru de antrenament, fiind nevoiți să găsim o soluție pe un teren cu gazon sintetic, în afara bazei.

În ultima lună, starea terenului de la Stadionul Vallecas a fost clar deficitară, o situație care s-a agravat de-a lungul săptămânilor și s-a reflectat atât în meciurile anterioare, cât și în situația trăită astăzi, cu câteva ore înainte de a începe un nou meci oficial (n.r.- cu Real Oviedo). Un teren instabil și impracticabil care a forțat echipa să se antreneze la Ciudad Deportiva.

Andrei Rațiu și coechipierii săi acuză: „Integritatea noastră fizică este în pericol”

Considerăm că terenul nu îndeplinește condițiile minime necesare pentru a juca un meci în prima ligă.

La această situație se adaugă probleme ale facilitățile pe care le folosim zilnic, cum ar fi lipsa apei calde în dușuri în anumite zile. Nici curățenia care nu a fost întotdeauna adecvată iar facilitățile învechite nu corespund standardelor cerute de un club din Primera Division pentru performanță profesională corespunzătoare.

Dorim să subliniem că toate aceste puncte au fost transferate anterior președinției clubului în diferite ocazii. Totuși, soluțiile promise și explicațiile primite până acum nu au rezolvat eficient o situație care credem că nu poate fi prelungită mai mult, deoarece considerăm că integritatea noastră fizică este în pericol din cauza condițiile noastre de muncă

Această declarație nu urmărește să genereze conflicte sau să distragă atenția de la meciul pe care îl vom juca sâmbătă, a cărui importanță sportivă o asumăm cu total profesionalism și angajament. Lotul și staff-ul tehnic sunt pe deplin concentrați pe competiție și apărarea emblemei Rayo Vallecano, conștienți că suntem cei mai responsabili pentru situația sportivă actuală.

Optimismul de la Rayo Vallecano

Tocmai datorită acestui angajament, credem că a venit momentul să exprimăm public că această situație trebuie să se schimbe. A avea condiții decente de muncă nu este o cerință extraordinară, ci o responsabilitate de bază a unui club care evoluează în La Liga.

Avem încredere că această declarație va contribui la avansarea și îmbunătățirea lucrurilor, în beneficiul clubului, al lotului și al fanilor săi.

În final, dorim să ne exprimăm mulțumirile noastre sincere față de AFE pentru munca constantă și dedicată pe care o desfășoară, precum și pentru că este mereu conștientă de apărarea drepturilor muncii fotbaliștilor”, se arată în scrisoarea trimisă de fotbaliștii lui Rayo Vallecano către AFE.

Vallecano o va primi astăzi pe teren propriu pe Oviedo de la ora 15:00. Echipa lui Andrei Rațiu a ajuns în La Liga pe locul 18 retrogradabil, după 22 de etape din campionatul Spaniei.