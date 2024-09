Antrenorul care i-a adus pe Man și Mihăilă la Parma, călcat de hoți înaintea meciului cu Juventus!

Deși nu a fost făcut public raportul poliției privind incidentul, se pare că antrenorul italian se afla acasă, împreună cu familia, în momentul în care a constatat că persoane necunoscute i-au pătruns în locuință.

"Ușa casei a fost spartă, am avut un sentiment de teamă"

Presa italiană speculează că hoții au greșit ziua meciului cu Juventus, care urmează să se dispute pe 14 septembrie, pe Stadio Carlo Castellani. Deși regiunea Emilia-Romagna este una dintre cele mai sigure din Italia, astfel de infracțiuni sunt dese în Sudul Italiei, unde casele a numeroși antrenori și jucători au fost sparte în timp ce aceștia sunt plecați pentru meciurile echipelor lor.

"A fost un moment dificil, dar deja am trecut peste el, încercăm să ne mutăm gândurile spre altceva. Ușa casei a fost spartă, intimitatea locuinței a fost încălcată, am avut un sentiment de teamă. Mulțumesc polițiștilor pentru intervenția promptă, minunaților vecini și oameni din Empoli și tăriei și suportului familiei mele. E un episod neplăcut, pe care încercăm să-l ștergem din memorie. Continuăm pregătirile pentru meciul Empoli - Juventus", a transmis D'Aversa pe rețelele sociale.

D'Aversa, antrenor remarcat la Parma

Roberto D'Aversa (49 de ani) este născut la Stuttgart și a evoluat ca mijlocaș timp de 19 sezoane, pentru cluburile AC Milan, Prato, Monza, Casarano, Cosenza, Sampdoria, Pescara, Ternana, Siena, Messina, Treviso, Mantova, Gallipoli, Triestina și Virtus Lanciano. Ca antrenor le-a pregătit pe Virtus Lanciano (2014-2016), Parma (2016-2020, 2021), Sampdoria (2021-2022), Lecce (2023-2024) și Empoli (2024-prezent).

În palmares are o promovare în Serie A cu Parma (2018) și titlul de Serie A "Coach of the Month" (august 2023). El era antrenorul echipei din Emilia-Romagna, când finanțatorul Kyle Krause a decis să-i transfere pe Dennis Man (11 milioane de euro) și Valentin Mihăilă (9.1 milioane de euro).

Foto - Getty Images