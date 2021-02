"Nu l-au luat pentru meciurile bune din campionat!" Ce planuri ar avea italienii de la Parma cu Dennis Man si de ce l-au transferat 

Dennis Man s-a transferat la Parma in aceasta iarna, in schimbul sumei de 13 milioane de euro.

Dorinel Munteanu a vorbit despre aceasta mutare, declarand ca italienii nu l-au transferat doar pentru faptul ca a reusit evolutii bune in acest sezon al Ligii 1, inscriind 14 goluri in 18 meciuri.

Fostul mare fotbalist considera ca oficialii Parmei au ales sa-l transfere pentru ca are un potential important de crestere, ceea ce va conta la un viitor transfer.

"Dennis Man, in ultimul timp, a avut evolutii foarte bune, dar stiind ceea ce se intampla la FCSB, nu ar trebui sa fie o problema, pentru ca are foarte multi jucatori tineri, ar trebui sa gaseasca solutia de inlocuire a lui Dennis Man. Nu cred ca cele doua infrangeri au venit in urma plecarii lui Dennis Man. Cred ca le-a lipsit altceva in aceste ultime doua jocuri.

Pentru Dennis cred ca este un pas inainte, dar e greu sa te acomodezi foarte rapid. Suma de transfer e una considerabila si pentru italieni, pentru ca Parma este in situatia de a retrograda. Ar trebui sa aduca un plus echipei. La FCSB cred ca intreg sistemul l-a ajutat pe Dennis Man sa marcheze, sa iasa in prim plan.

Eu sunt convins ca scouterii italieni nu l-au luat pe Dennis Man dupa jocurile bune din campionatul intern. L-au luat pentru calitatile lui, pentru posibilitatea de a se dezvolta, de a creste in valoare in urmatorii ani. E un jucator tanar, foarte talentat, cum sunt foarte multi jucatori romani, dar impactul asta poate sa il avantajeze sau sa fie un transfer nereusit, ceea ce nu imi doresc", a declarat Dorinel Munteanu, potrivit ProSport.