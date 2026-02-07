Gigi Becali dezvăluie ce i-a spus Mircea Lucescu: "Se retrage imediat de la națională pentru el"

Și eu i-am zis: 'Uite, Gică!'. Cum să nu vrea? N-am vorbit cu Gică, dar Lucescu a zis: 'Dacă Gică vrea, imediat mă retrag pentru el'. Dar le e frică și oamenilor. Nu știu ce s-a vorbit, dar eu așa i-am propus lui Lucescu" , a spus Gigi Becali, la Digisport.

"Eu am vorbit cu Mircea Lucescu acum ceva timp, vreo două săptămâni, când începuse să fie cu boala. I-am zis: 'Bă, Mircea, ești un om de prea mare calitate, ești prea om bun. Ai 80 de ani, ai și bani mulți, trăiește-ți viața!'. Mi-a zis: 'Bă, Gigi, dacă cineva vreo să o ia, dar să fie pe mâini bune...'.

Totuși, Gigi Becali spune că Mircea Lucescu i-a transmis că ar fi încă de acum dispus să renunțe la naționala României dacă Gică Hagi își va manifesta interesul pentru a conduce prima reprezentativă.

Răzvan Burleanu a anunțat că Mircea Lucescu va efectua un control medical în străinătate, iar în jurul datei de 20 februarie ar urma să existe mai multă claritate. În funcție de diagnostic și recomandările medicilor, Federația va lua decizia în privința selecționerului.

În ultima perioadă, Mircea Lucescu a fost internat de mai multe ori în spital din cauza problemelor medicale, iar în spațiul public au apărut întrebări legate de cine va sta pe banca naționalei României la barajul cu Turcia, din martie.

Răzvan Burleanu: ”Suntem pregătiți pentru orice scenariu!”

În cadrul unei conferințe de presă desfășurate astăzi, 6 februarie, Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a vorbit printre altele și despre viitorul lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale.

Legendarul antrenor s-a confruntat încă de la finalul anului trecut cu probleme de sănătate și prezența sa la barajul din martie cu Turcia pentru Cupa Mondială este pusă sub semnul întrebării.

Răzvan Burleanu a anunțat că Mircea Lucescu este în continuare sub supraveghere medicală și urmează să se deplaseze în afara țării pentru investigații suplimentare. Președintele FRF a transmis că până la data de 20 februarie se va lua o decizie în legătură cu selecționerul care va îndruma naționala la baraj. Burleanu a transmis de asemenea că FRF nu a luat legătura cu niciun posibil înlocuitor pentru Mircea Lucescu, nici măcar cu Gică Hagi, așa cum s-a vehiculat în ultimele zile.

”Urmărim cu foarte mare atenție evoluția stării medicale a domnului Lucescu. Am discutat constant, l-am vizitat în spital și pot să vă spun așa cum ați văzut și în comunicatul oficial că starea lui medicală s-a îmbunătățit.

În continuare este internat în spital nu pentru o problemă gravă, așa cum s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni. Este sub control medical, așteptăm să fie externat. Domnul Lucescu își dorește încă o opinie medicală. Pot să vă confirm că a avut parte de cel mai înalt nivel de profesionalism din partea medicilor care l-au asistat și totodată am simțit că a fost tratat cu foarte multă căldură și emoții. Domnul Lucescu și familia lui își doresc și a doua opinie din afara țării.

În perioada imediat următoare, domnul Lucescu se va deplasa în afara țării pentru un control medical, astfel încât în jurul datei de 20 februarie să știm exact care e situația medicală a domnului Lucescu. Prioritatea numărul 1 este starea lui medicală, după care ceea ce ne dorim ca Federație este ca selecționerul care va sta pe banca tehnică la primul meci și care ne dorim să fie Mircea Lucescu este să fie la cel mai înalt nivel. În momentul de față suntem pregătiți pentru orice scenariu. Vom merge în orice direcție de abia după ce vom cunoaște starea medicală a domnului Lucescu.

(n.r. Hagi e o variantă?) Nu aș vrea să discutăm în momentul de față despre variante pentru că nu ar fi corect față de selecționerul în funcție. Abordarea noastră a fost că atât timp cât avem un selecționer și avem toată încrederea în ceea ce înseamnă atingerea obiectivului, mai ales când vorbim și de o situație medicală, mi s-ar părea incorect să deschidem discuții cu un potențial înlocuitor domnului Lucescu. Nu știu acest lucru, pentru că nu au existat discuții, dar niciodată nu am avut antrenori români care să refuze naționala României, atunci când naționala României avea nevoie de ei. Vă asigur că echipa națională va avea pe banca tehnică selecționerul care să ducă România la Cupa Mondială”, a spus Răzvan Burleanu.