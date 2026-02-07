Gigi Becali dezvăluie ce i-a spus Mircea Lucescu: "Se retrage imediat de la națională pentru el"

Gigi Becali dezvăluie ce i-a spus Mircea Lucescu: "Se retrage imediat de la națională pentru el" Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a purtat o discuție cu selecționerul Mircea Lucescu, care traversează o perioadă complicată din cauza problemelor de sănătate.

TAGS:
Gigi BecaliMircea LucescuGica HagiRazvan BurleanuFRFEchipa Nationala
Din articol

În ultima perioadă, Mircea Lucescu a fost internat de mai multe ori în spital din cauza problemelor medicale, iar în spațiul public au apărut întrebări legate de cine va sta pe banca naționalei României la barajul cu Turcia, din martie.

Gigi Becali: "Lucescu mi-a zis că se retrage imediat de la națională pentru Gică Hagi"

Răzvan Burleanu a anunțat că Mircea Lucescu va efectua un control medical în străinătate, iar în jurul datei de 20 februarie ar urma să existe mai multă claritate. În funcție de diagnostic și recomandările medicilor, Federația va lua decizia în privința selecționerului.

Totuși, Gigi Becali spune că Mircea Lucescu i-a transmis că ar fi încă de acum dispus să renunțe la naționala României dacă Gică Hagi își va manifesta interesul pentru a conduce prima reprezentativă.

"Eu am vorbit cu Mircea Lucescu acum ceva timp, vreo două săptămâni, când începuse să fie cu boala. I-am zis: 'Bă, Mircea, ești un om de prea mare calitate, ești prea om bun. Ai 80 de ani, ai și bani mulți, trăiește-ți viața!'. Mi-a zis: 'Bă, Gigi, dacă cineva vreo să o ia, dar să fie pe mâini bune...'. 

Și eu i-am zis: 'Uite, Gică!'. Cum să nu vrea? N-am vorbit cu Gică, dar Lucescu a zis: 'Dacă Gică vrea, imediat mă retrag pentru el'. Dar le e frică și oamenilor. Nu știu ce s-a vorbit, dar eu așa i-am propus lui Lucescu", a spus Gigi Becali, la Digisport.

Răzvan Burleanu: ”Suntem pregătiți pentru orice scenariu!”

În cadrul unei conferințe de presă desfășurate astăzi, 6 februarie, Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a vorbit printre altele și despre viitorul lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale.

Legendarul antrenor s-a confruntat încă de la finalul anului trecut cu probleme de sănătate și prezența sa la barajul din martie cu Turcia pentru Cupa Mondială este pusă sub semnul întrebării.

Răzvan Burleanu a anunțat că Mircea Lucescu este în continuare sub supraveghere medicală și urmează să se deplaseze în afara țării pentru investigații suplimentare. Președintele FRF a transmis că până la data de 20 februarie se va lua o decizie în legătură cu selecționerul care va îndruma naționala la baraj. Burleanu a transmis de asemenea că FRF nu a luat legătura cu niciun posibil înlocuitor pentru Mircea Lucescu, nici măcar cu Gică Hagi, așa cum s-a vehiculat în ultimele zile.

Urmărim cu foarte mare atenție evoluția stării medicale a domnului Lucescu. Am discutat constant, l-am vizitat în spital și pot să vă spun așa cum ați văzut și în comunicatul oficial că starea lui medicală s-a îmbunătățit.

În continuare este internat în spital nu pentru o problemă gravă, așa cum s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni. Este sub control medical, așteptăm să fie externat. Domnul Lucescu își dorește încă o opinie medicală. Pot să vă confirm că a avut parte de cel mai înalt nivel de profesionalism din partea medicilor care l-au asistat și totodată am simțit că a fost tratat cu foarte multă căldură și emoții. Domnul Lucescu și familia lui își doresc și a doua opinie din afara țării.

În perioada imediat următoare, domnul Lucescu se va deplasa în afara țării pentru un control medical, astfel încât în jurul datei de 20 februarie să știm exact care e situația medicală a domnului Lucescu. Prioritatea numărul 1 este starea lui medicală, după care ceea ce ne dorim ca Federație este ca selecționerul care va sta pe banca tehnică la primul meci și care ne dorim să fie Mircea Lucescu este să fie la cel mai înalt nivel. În momentul de față suntem pregătiți pentru orice scenariu. Vom merge în orice direcție de abia după ce vom cunoaște starea medicală a domnului Lucescu.

(n.r. Hagi e o variantă?) Nu aș vrea să discutăm în momentul de față despre variante pentru că nu ar fi corect față de selecționerul în funcție. Abordarea noastră a fost că atât timp cât avem un selecționer și avem toată încrederea în ceea ce înseamnă atingerea obiectivului, mai ales când vorbim și de o situație medicală, mi s-ar părea incorect să deschidem discuții cu un potențial înlocuitor domnului Lucescu. Nu știu acest lucru, pentru că nu au existat discuții, dar niciodată nu am avut antrenori români care să refuze naționala României, atunci când naționala României avea nevoie de ei. Vă asigur că echipa națională va avea pe banca tehnică selecționerul care să ducă România la Cupa Mondială”, a spus Răzvan Burleanu.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
ULTIMELE STIRI
Manchester United - Tottenham, LIVE pe VOYO de la 14:30. Radu Drăgușin, rezervă
Manchester United - Tottenham, LIVE pe VOYO de la 14:30. Radu Drăgușin, rezervă
Sorana Cîrstea - Emma Răducanu, LIVE pe Pro Arena și VOYO de la 16:30. Finală de vis la Transylvania Open 2026
Sorana Cîrstea - Emma Răducanu, LIVE pe Pro Arena și VOYO de la 16:30. Finală de vis la Transylvania Open 2026
Charalambous, acuzații fără precedent în mandatul de la FCSB: "Nu a fost o greșeală umană"
Charalambous, acuzații fără precedent în mandatul de la FCSB: "Nu a fost o greșeală umană"
La Liga, decizie radicală de ultimă oră cu privire la Andrei Rațiu și Rayo Vallecano!
La Liga, decizie radicală de ultimă oră cu privire la Andrei Rațiu și Rayo Vallecano!
Unirea Slobozia - Farul 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Deplasare complicată pentru „marinari”
Unirea Slobozia - Farul 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Deplasare complicată pentru „marinari”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”

Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”

Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”

Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”

MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”

MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”

”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric

”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric

250.000 de euro pentru transferul jucătorului de la FCSB! Campioana a dat răspunsul

250.000 de euro pentru transferul jucătorului de la FCSB! Campioana a dat răspunsul

Alex Băluță a semnat, după ce a rămas în iarnă fără echipă! Unde va juca

Alex Băluță a semnat, după ce a rămas în iarnă fără echipă! Unde va juca



Recomandarile redactiei
Charalambous, acuzații fără precedent în mandatul de la FCSB: "Nu a fost o greșeală umană"
Charalambous, acuzații fără precedent în mandatul de la FCSB: "Nu a fost o greșeală umană"
La Liga, decizie radicală de ultimă oră cu privire la Andrei Rațiu și Rayo Vallecano!
La Liga, decizie radicală de ultimă oră cu privire la Andrei Rațiu și Rayo Vallecano!
Unirea Slobozia - Farul 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Deplasare complicată pentru „marinari”
Unirea Slobozia - Farul 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Deplasare complicată pentru „marinari”
Gigi Becali a făcut-o praf pe FC Hermannstadt: „Ăla, un dobitoc” | Ce a spus despre Dennis Politic
Gigi Becali a făcut-o praf pe FC Hermannstadt: „Ăla, un dobitoc” | Ce a spus despre Dennis Politic
Manchester United - Tottenham, LIVE pe VOYO de la 14:30. Radu Drăgușin, rezervă
Manchester United - Tottenham, LIVE pe VOYO de la 14:30. Radu Drăgușin, rezervă
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
CITESTE SI
Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

stirileprotv Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

stirileprotv Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

stirileprotv Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!