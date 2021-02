Modalitatea prin care Dennis Man ar putea sa fie pus in valoare la Parma! "Nu e genul de jucator care sa intre prin ziduri. El are alte calitati!"

Dennis Man s-a transferat la Parma, dar din pacate echipa din Serie A se afla in lupta pentru retrogradare.

Aradeanul a devenit cel mai scump transfer din istoria Ligii 1 si a jucat deja in doua meciuri pentru noua lui echipa din Italia. Ilie Dumitrescu este convins ca Man ar da un radament mai bun daca nu ar intra mereu cand echipa este deja condusa.

"Parma are mari probleme in defensiva, mari de tot. Am vazut si in cel mai recent meci al lor, cel cu Bologna, care nu e vreo mare echipa. Dar, le-a marcat trei goluri. Ei bine, Man, in conditii normal de joc, asa cum spuneam, are un alt randament.

Ei au intrat mereu cand echipa era condusa. Sa te ajute si echipa sa fi in meci. Rezultatul sa fie unul echilibrat si sa te astepti in orice moment sa faca si el ceva", a spus Ilie Dumitrescu pentru DigiSport.

De asemenea, Florin Bartu considera ca Man are nevoie de timp pentru a se integra la Parma, deoarece nu este un lider in teren.

"Parma joaca de trei-patru saptamani cu sabia deasupra capului, sunt la retrogradare. Haideti sa nu ne pacalim! Dennis Man nu e genul de caracter, genul de jucator care sa intre prin ziduri. El are alte calitati. Dennis Man are nevoie sa fie pus in valoare, are nevoie putin de timp.

Man nu este un lider. Nu este acum genul de jucator care primeasca toate mingile si sa se duca de unul singur de la mijloc pentru a marca. In momentul asta nu este, poate va deveni, dar trebuie sa avem rabdare", a spus Bratu pentru DigiSport.