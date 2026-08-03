Real Madrid își dorește să își întărească mijlocul în această vară, după ce au adus jucători importanți în compartimentul defensiv și în cel ofensiv.

Echipa lui Jose Mourinho vrea să îl aducă pe Rodri de la Manchester City, iar mijlocașului spaniol îi surâde mutarea la formația din capitala Spaniei.

Decizia luată de Rodri: suma pe care e gata să o plătească Real Madrid

Mijlocașul spaniol care a devenit campion mondial în această vară este pregătit să semneze cu Real Madrid și a anunțat-o pe Manchester City despre dorința lui de a pleca din Premier League, conform TMW.com.

„Cetățenii” joacă tare și i-au setat prețul lui Rodri la 75 de milioane de euro, chiar dacă spaniolul mai are doar un an de contract.

Real Madrid este dispusă să negociez cu echipa antrenată de Enzo Maresca, dar este gata să ofere 50 de milioane de euro.

Rămâne de văzut dacă Real Madrid va ajunge la o înțelegere cu formația din Premier League sau dacă Rodri va veni liber de contract în 2007.

33 de meciuri și două goluri sunt cifrele mijlocașului defensiv, în stagiunea trecută, în tricoul lui Manchester City.

55 de milioane de euro este cota lui Rodri, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.