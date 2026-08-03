VIDEO EXCLUSIV Ultima mutare pregătită de Gigi Becali, analizată la sânge de Robert Niță: „De nivel european!”

Publicitate
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Robert Niță a analizat ultimul transfer pregătit de Gigi Becali la FCSB și știe ce le lipsește roș-albaștrilor.

TAGS:
denis dragusFCSBGigi Becali
Din articol

FCSB insistă de mai multă vreme pentru transferul internaționalului român Denis Drăguș, cele două părți par să fi ajuns la un acord. După o serie de ezitări și runde de discuții, patronul bucureștenilor a transmis că a obținut acordul fotbalistului. Roș-albaștrii caută cu insistență întăriri în ofensivă.

Întrebat despre eforturile clubului de a-l aduce pe jucătorul de la Trabzonspor, Robert Niță a evidențiat calitățile ofensive ale acestuia, remarcând totodată dificultățile întâmpinate de bucureșteni pe faza de atac.

„E clar că Drăguș ar fi un câștig. Calitatea lui Drăguș nu poate fi contestată, o știe foarte bine toată lumea. E un jucător care marchează, e un jucător cu experiență la nivel european, dar FCSB a scăpat (cu ghilimele) de Europa. E adevărat, Bîrligea ratează unele ocazii și poate că de asta a avut și probleme cu Auda!” a spus Robert Niță în cadrul emisiunii VOYO Sport LIVE, moderată de Andru Nenciu.

  • Dragus
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cât solicită turcii pentru a perfecta mutarea

Chiar dacă Gigi Becali s-a înțeles la nivel salarial cu atacantul de 27 de ani, transferul depinde acum de negocierile cu actualul său club. Potrivit presei din Turcia, Trabzonspor i-a stabilit prețul și solicită 1,5 milioane de euro în schimbul jucătorului. Bașcanii doresc să recupereze astfel o parte din cele 1,7 milioane de euro pe care le-au achitat către Standard Liege în 2024.

Așadar, dacă îl vrea pe Drăguș, conducerea FCSB va trebui să facă un efort financiar susținut, având în vedere că fotbalistul, cotat la două milioane de euro pe platforma de specialitate Transfermarkt, mai are angajament valabil cu gruparea din Turcia până în anul 2028.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Meteorologii au anunțat că valul de căldură se va intensifica, iar temperaturile vor depăși noi recorduri în România
Meteorologii au anunțat că valul de căldură se va intensifica, iar temperaturile vor depăși noi recorduri în România
ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB - Farul Constanța, de la 21:30. Primul meci după rușinea cu Auda!
FCSB - Farul Constanța, de la 21:30. Primul meci după rușinea cu Auda!
Becali i-a redus prețul ca să scape de el. Unde poate ajunge fotbalistul trecut pe linie moartă de patronul FCSB
Becali i-a redus prețul ca să scape de el. Unde poate ajunge fotbalistul trecut pe linie moartă de patronul FCSB
Vin banii pentru jucătorul de la FCSB: ”Am primit hârtii”
Vin banii pentru jucătorul de la FCSB: ”Am primit hârtii”
ULTIMELE STIRI
Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, contrazis de Cristi Săpunaru: „Să mă ierte Dumnezeu!”
Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, contrazis de Cristi Săpunaru: „Să mă ierte Dumnezeu!”
U Cluj - FC Botoșani, de la 18:30. Nistor, la meciul 515 în prima ligă, egalează recordul lui Dănciulescu!
U Cluj - FC Botoșani, de la 18:30. Nistor, la meciul 515 în prima ligă, egalează recordul lui Dănciulescu!
Dovada că Alcaraz chiar este noul Federer, în tenis: s-a produs rocada, însă cu o schimbare importantă
Dovada că Alcaraz chiar este noul Federer, în tenis: s-a produs rocada, însă cu o schimbare importantă
Stefan Drazic, dezamăgit după înfrângerea cu Rapid! Ce a spus despre situația de la CFR Cluj
Stefan Drazic, dezamăgit după înfrângerea cu Rapid! Ce a spus despre situația de la CFR Cluj
La doar 16 ani, a urcat 103 locuri în clasamentul WTA: din ce țară provine
La doar 16 ani, a urcat 103 locuri în clasamentul WTA: din ce țară provine
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a dat lovitura! Transfer de senzație la FCSB: ”Poate juca și mijlocaș, și fundaș lateral”

Gigi Becali a dat lovitura! Transfer de senzație la FCSB: ”Poate juca și mijlocaș, și fundaș lateral”

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Universitatea Craiova a dat lovitura cu un transfer de top: „Tupeu, personalitate. E bun!”

Universitatea Craiova a dat lovitura cu un transfer de top: „Tupeu, personalitate. E bun!”

Denis Drăguș schimbă totul la FCSB: Gigi Becali sparge banca pentru transferul verii

Denis Drăguș schimbă totul la FCSB: Gigi Becali sparge banca pentru transferul verii

Marius Baciu, OUT de la FCSB?! Reacția antrenorului

Marius Baciu, OUT de la FCSB?! Reacția antrenorului

Vin banii pentru jucătorul de la FCSB: ”Am primit hârtii”

Vin banii pentru jucătorul de la FCSB: ”Am primit hârtii”



Recomandarile redactiei
”Spaima” lui FCSB, titular în Supercupa Portugaliei!
”Spaima” lui FCSB, titular în Supercupa Portugaliei!
U Cluj - FC Botoșani, de la 18:30. Nistor, la meciul 515 în prima ligă, egalează recordul lui Dănciulescu!
U Cluj - FC Botoșani, de la 18:30. Nistor, la meciul 515 în prima ligă, egalează recordul lui Dănciulescu!
Caz incredibil: adevăratul motiv pentru care campioana de la Wimbledon a fost suspendată pentru patru ani
Caz incredibil: adevăratul motiv pentru care campioana de la Wimbledon a fost suspendată pentru patru ani
Fotbalistul din naționala României a rămas acum fără echipă! ”M-au întrebat de el”
Fotbalistul din naționala României a rămas acum fără echipă! ”M-au întrebat de el”
Dovada că Alcaraz chiar este noul Federer, în tenis: s-a produs rocada, însă cu o schimbare importantă
Dovada că Alcaraz chiar este noul Federer, în tenis: s-a produs rocada, însă cu o schimbare importantă
Alte subiecte de interes
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă 
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Ungaria a decis să oprească activitatea centralei sale nucleare, o ”premieră în ultimii 44 de ani”, din cauza secetei

stirileprotv Ungaria a decis să oprească activitatea centralei sale nucleare, o ”premieră în ultimii 44 de ani”, din cauza secetei

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Un fost miner din Petrila și-a descoperit o pasiune neobișnuită după ce a ieșit la pensie. Localnicii sunt impresionați

stirileprotv Un fost miner din Petrila și-a descoperit o pasiune neobișnuită după ce a ieșit la pensie. Localnicii sunt impresionați

Reguli noi pentru șoferii începători. Măsurile au drept scop reducerea numărului accidentelor

stirileprotv Reguli noi pentru șoferii începători. Măsurile au drept scop reducerea numărului accidentelor

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Medic vs Rodriguez


00:00
UEFA Europa Conference League
Play on sport: FK Auda - FCSB


00:00
UEFA Europa Conference League
FK Auda - FCSB


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!