FCSB insistă de mai multă vreme pentru transferul internaționalului român Denis Drăguș, cele două părți par să fi ajuns la un acord. După o serie de ezitări și runde de discuții, patronul bucureștenilor a transmis că a obținut acordul fotbalistului. Roș-albaștrii caută cu insistență întăriri în ofensivă.

Întrebat despre eforturile clubului de a-l aduce pe jucătorul de la Trabzonspor, Robert Niță a evidențiat calitățile ofensive ale acestuia, remarcând totodată dificultățile întâmpinate de bucureșteni pe faza de atac.

„E clar că Drăguș ar fi un câștig. Calitatea lui Drăguș nu poate fi contestată, o știe foarte bine toată lumea. E un jucător care marchează, e un jucător cu experiență la nivel european, dar FCSB a scăpat (cu ghilimele) de Europa. E adevărat, Bîrligea ratează unele ocazii și poate că de asta a avut și probleme cu Auda!” a spus Robert Niță în cadrul emisiunii VOYO Sport LIVE, moderată de Andru Nenciu.