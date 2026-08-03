Andrei Borza (20 de ani) a semnat cu Corum FK, formație nou-promovată în prima ligă din Turcia. Rapid va încasa aproximativ 2,2 milioane de euro, iar fundașul stânga a semnat un contract valabil până în vara lui 2030, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Ciprian Marica: „Cam asta e realitatea”

Prezent în studioul VOYOSPORT LIVE, Marica a declarat că fotbaliștii români sunt tentați să accepte prea repede orice ofertă din străinătate, fără să mai stea pe gânduri.

„(n.r. - despre transferul lui Borza) Și pe semne că jucătorii noștri se simt atât de bine în România și le place așa de mult că, la prima ofertă pe care o au, «m-am dus, tată, și aia e! Vedem noi ce o fi!». Cam asta e realitatea. Nu prea mai stăm mult pe gânduri. Când avem o oportunitate și o șansă... «A întrebat cineva de noi? Am bagajul făcut!». Cam asta e. Încearcă să facă și presiune. Cam asta e realitatea”, a declarat Ciprian Marica.

Transferat de Rapid în vara lui 2023 de la Farul Constanța pentru 800.000 de euro, Andrei Borza a bifat 100 de meciuri în tricoul alb-vișiniu, reușind trei goluri și nouă pase decisive.

Debutul oficial în Turcia nu va fi unul deloc ușor. În prima etapă a noului sezon, Corum FK va juca în deplasare cu campioana Galatasaray, într-o partidă programată vineri, 14 august, nu mai devreme de ora 21:30.