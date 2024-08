Rodri, OUT de la Manchester City! Vești proaste pentru "cetățeni" înainte de startul Premier League

Rodri, unul dintre jucătorii-cheie ai echipei din Manchester, va fi indisponibil pentru meciul de deschidere împotriva lui Chelsea. Managerul Pep Guardiola a confirmat că Rodri nu va face parte din lotul care va călători la Londra pentru meciul de duminică.

Rodri, care a suferit o accidentare la ischiogambieri în finala EURO 2024, unde Spania a învins Anglia, scor 2-1, abia s-a întors la antrenamente miercuri. Campionatul European din Germania a fost transmis în exclusivitate pe Pro TV, Pro Arena și VOYO.

„Nicio șansă! (n.r - să joace). Nu s-a antrenat încă, nu l-am văzut. Arată bine, dar vom vedea cum se mișcă atunci când va începe să își folosească corpul cu adevărat”, a declarat antrenorul spaniol, în cadrul unei conferință de presă premergătoare partidei.

Mai mult, City va fi nevoită să se descurce și fără tânărul atacant Oscar Bobb, care a suferit o fractură la picior în timpul unui antrenament din această săptămână. Tehnicianul a anunțat că Bobb va trebui să fie operat și că perioada de recuperare va fi între trei și patru luni.

Pep Guardiola has confirmed that Rodri will be missing for Manchester City in their 2024-25 Premier League opener with Chelsea on Sunday. pic.twitter.com/ixKJxBjkUQ