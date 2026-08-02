FCSB își dorește un nou atacant, după cum a dezvăluit Gigi Becali imediat după meciul cu FK Auda.

Roș-albaștrii îl au în vizor în continuare pe Denis Drăguș, dar negocierile cu Trabzonspor nu vor fi deloc simple.

Denis Drăguș, principala țintă a lui FCSB

Emil Săndoi spus la VOYO Sport 1 faptul că transferul lui Denis Drăguș la FCSB ar putea să fie benefic pentru ambele părți, pentru că atacantul nu se mai află în planurile lui Trabzonspor, în timp ce roș-albaștrii au nevoie de încă un atacant.

Fostul antrenor de la Universitatea Craiova a subliniat perioada salbă pe care FCSB nu depășit-o încă.

„Să știi că poată să fie benefică și pentru Denis Drăguș, dar și pentru FCSB. Pentru că trebuie să recunoaștem, are niște calități excelente, viteză de deplasare, viteză de execuție și viteză de reacție. El avut niște perioade, pentru că a avut perioade deosebite, dar după a intrat într-un con de umbră.

Și FCSB are nevoie de niște schimbări cu nume, nu cred că are nevoie de căutări în acest moment. E îngrijorător pentru fotbalul românesc în cupele europene, unde la un moment dat au făcut furori, trebuie să recunoaștem asta.”, a spus Emil Săndoi, la VOYO Sport 1.

Trabzonspor i-a setat prețul lui Denis Drăguș: ce sumă trebuie să achite FCSB

Formația din Turcia vrea să își recupereze o parte din banii pe care i-a investit în transferul lui Denis Drăguș. Trabzonspor a plătit 1,7 milioane de euro către Standard Liege pentru a-l aduce pe atacantul român în 2024.

Trabzonspor i-a setat prețul lui Drăguș la 1,5 milioane de euro, conform presei din Turcia.

Astfel că, dacă Gigi Becali își dorește să îl aducă pe fotbalistul de 27 de ani la FCSB va trebui să bage mâna adânc în buzunar, pentru Drăguș mai are contract cu Trabzonspor până în 2028.