”Nu, mulțumesc!”. Oferta de care Rodri nici nu a vrut să audă

”Nu, mulțumesc!”. Oferta de care Rodri nici nu a vrut să audă La Liga
SPORT.RO
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În această vară, Real Madrid a făcut mai multe mișcări importante pe piața transferurilor, dar ”cireașa de pe tort” ar putea fi un fost Balon de Aur.

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RodriReal MadridPSG
Din articol

Proaspăt campion mondial, Rodri (30 de ani) ar putea schimba echipa în această vară, ținând cont că a intrat deja în ultimul an de contract cu Manchester City. Mijlocașul spaniol, desemnat cel mai bun jucător al turneului găzduit de SUA, Mexic și Canada în această vară, și-ar fi dat deja acceptul pentru a semna cu Real Madrid.

Rodri i-a închis ușa în nas lui PSG

Negocierile dintre Florentino Perez și clubul de pe Etihad Stadium au început deja. Real Madrid s-a înțeles între timp cu jucătorul, astfel că ultimul impediment în calea mutării ar fi reprezentat de suma de transfer. 

Înainte de a începe negocierile dintre cele două părți, Rodri putea ajunge la un alt club. PSG, campioana Franței și a Europei, a vrut să dea o lovitură impresionantă la nivel de imagine cu transferul mijlocașului spaniol, dar s-a lovit de refuzul său categoric.

Spaniolii de la AS au scris despre acest subiect miercuri. PSG l-a abordat pe Rodri, dar răspunsul acestuia a fost sec: ”Nu, mulțumesc!”. Singura variantă pe care o ia în calcul ibericul în această perioadă este Real Madrid.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că echipa de pe ”Bernabeu” e dispusă să plătească în jur de 50 de milioane de euro pentru serviciile internaționalului iberic.

Rodri la Real Madrid, o adevărată lovitură pentru spanioli

Spaniolul Rodri a mai jucat în Madrid, dar la Atletico, rivala grupării de pe ”Bernabeu”. La Atletico și-a făcut și junioratul în perioada 2007-2013, apoi a plecat la Villarreal.

În 2018, Atletico l-a cumpărat de la Villarreal pentru 20 de milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau la 25 de milioane. Un an mai târziu a ajuns la Manchester City.

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