”Nu, mulțumesc!”. Oferta de care Rodri nici nu a vrut să audă

Proaspăt campion mondial, Rodri (30 de ani) ar putea schimba echipa în această vară, ținând cont că a intrat deja în ultimul an de contract cu Manchester City. Mijlocașul spaniol, desemnat cel mai bun jucător al turneului găzduit de SUA, Mexic și Canada în această vară, și-ar fi dat deja acceptul pentru a semna cu Real Madrid.

Rodri i-a închis ușa în nas lui PSG

Negocierile dintre Florentino Perez și clubul de pe Etihad Stadium au început deja. Real Madrid s-a înțeles între timp cu jucătorul, astfel că ultimul impediment în calea mutării ar fi reprezentat de suma de transfer.

Înainte de a începe negocierile dintre cele două părți, Rodri putea ajunge la un alt club. PSG, campioana Franței și a Europei, a vrut să dea o lovitură impresionantă la nivel de imagine cu transferul mijlocașului spaniol, dar s-a lovit de refuzul său categoric.

Spaniolii de la AS au scris despre acest subiect miercuri. PSG l-a abordat pe Rodri, dar răspunsul acestuia a fost sec: ”Nu, mulțumesc!”. Singura variantă pe care o ia în calcul ibericul în această perioadă este Real Madrid.