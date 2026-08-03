Preşedintele Consiliului de Administraţie al RB Leipzig, Marcel Schäfer, a explicat luni, pentru Sky Sports Germania, că nu există niciun acord între clubul german şi Real Madrid pentru transferul lui Yan Diomande, contrar unor ştiri care circulă în media.

Președintele lui RB Leipzig neagă acordul cu Real Madrid

Real Madrid s-a interesat de mai multe ori de atacantul ivorian Yan Diomande (19 ani), de la RB Leipzig, iar presa a anunţat că părţile implicate ar fi ajuns foarte aproape de a semna un acord contractual pentru transferul tânărului jucător.

Însă Marcel Schäfer, CEO-ul clubului german, a ţinut să lămurească lucrurile: „Este adevărat că aşa-zişii experţi în transferuri au anunţat acum câteva zile că s-a ajuns la un acord sau chiar au speculat că Diomande a plecat deja.

Pur şi simplu însă nu este cazul. Nu am ajuns încă acolo”, a spus Schäfer, referindu-se la specialistul în transferuri Fabrizio Romano, care a anunţat un acord între cele două cluburi săptămâna trecută, scrie News.ro.

Până acum, Real Madrid a dat mai multe lovituri pe piața transferurilor, iar suma investită a ajuns la 100 de milioane de euro. Marc Cucurella (Chelsea), Carlos Espi (Levante), Denzel Dumfries (Inter Milano), Bernardo Silva (Manchester City) și Ibrahima Konate (Liverpool) sunt jucătorii pe care i-a transferat Mourinho.

Cifrele lui Yan Diomande

În sezonul precedent din Bundesliga, Yan Diomande a marcat 12 goluri și a oferit nouă pase decisive în 33 de apariții. El a mai punctat o dată și a înregistrat o pasă de gol în trei apariții din Cupa Germaniei.

Ochit de scouterii lui RB Leipzig pe vremea când juca la Leganes, Diomande a făcut pasul spre Bundesliga în schimbul a 20 de milioane de euro într-un moment în care, la 18 ani, site-urile de specialitate îl evaluau la 1.5 milioane de euro.