Manchester City i-a fixat suma de transfer lui Rodri! Real Madrid, nevoită să cheltuiască o avere

Manchester City i-a fixat suma de transfer lui Rodri! Real Madrid, nevoită să cheltuiască o avere Premier League
Alexandru Hațieganu
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Manchester City nu este dispusă să îl lase pe Rodri (30 de ani) să plece la Real Madrid fără o sumă consistentă. 

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Din articol

75.000.000 de euro vrea să încaseze Manchester City de la Real Madrid pentru transferul lui Rodri.

Manchester City joacă tare la negocierile pentru Rodri cu Real Madrid 

Vicecampioana Angliei continuă să joace tare în tratativele cu „Los Blancos”, chiar dacă cel mai bun fotbalist de la CM 2026 mai are contractul valabil până în vara anului viitor. 

Rodri

  • Rodri real madrid
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Mai mult decât atât, în presa internațională au apărut mai multe informații care confirmă că Balonul de Aur din 2024 își dorește să ajungă pe Santiago Bernabeu.

Cea mai recentă sursă care susține despre campionul mondial că vrea să semneze cu Real Madrid este Sky Sports Germania, citată de către Transfer News Live

Evoluții solide pentru Rodri la CM 2026

Rodri a avut cele mai multe pase reușite la Cupa Mondială, 753 în total, și o acuratețe de 94%. El a fost implicat în 1.803 de faze de construcție, fiind detașat pe primul loc în acest clasament. 

Rodri a jucat în toate cele opt meciuri ale Spaniei de la CM 2026, fiind integralist aproape în toate partidele. El a adunat la turneul final din SUA, Canada și Mexic 726 de minute. 

Cota de piață a lui Rodri este de 55.000.000 de euro, potrivit site-ului Transfermarkt.

  • 298 de meciuri, 28 de goluri și 32 de pase decisive a adunat Rodri pentru Manchester City. A mai jucat în carieră pentru Villarreal și Atletico Madrid. 
  • 70 de selecții și patru goluri a strâns la naționala Spaniei, alături de care a cucerit Campionatul European în 2024.
  • 13 trofee majore a câștigat Rodri la Manchester City, printre care patru Premier League și o Ligă a Campionilor (2023). 
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