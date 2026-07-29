Cât e dispusă Real Madrid să plătească pentru transferul lui Rodri. Anunțul făcut de Fabrizio Romano

Cotat la 55 de milioane de euro de site-urile de specialitate, câștigătorul Balonului de Aur în 2024 și campionul mondial cu naționala Spaniei după turneul final din SUA, Mexic și Canada, Rodri e dorit de Real Madrid.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că echipa de pe ”Bernabeu” e dispusă să plătească în jur de 50 de milioane de euro pentru serviciile internaționalului iberic.

Italianul a evidențiat că Real Madrid a început conversațiile cu Manchester City și că Florentino Perez, omul cu banii de la clubul de pe ”Bernabeu”, a dat undă verde negocierilor

Recent, s-a scris că FC Barcelona și PSG l-ar fi avut și ele pe lista de transferuri pe Rodri, dar se pare că în pole-position pentru mutarea campionului mondial rămâne Real Madrid (VEZI AICI).

Rodri la Real Madrid, o adevărată lovitură pentru spanioli

Spaniolul Rodri a mai jucat în Madrid, dar la Atletico, rivala grupării de pe ”Bernabeu”. La Atletico și-a făcut și junioratul în perioada 2007-2013, apoi a plecat la Villarreal.

În 2018, Atletico l-a cumpărat de la Villarreal pentru 20 de milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau la 25 de milioane. Un an mai târziu a ajuns la Manchester City.