În cealaltă partidă din grupă, China - Suedia, scor 34-31.

Tricolorele mici mai au de jucat cu echipa Suediei, în 4 august. Înaintea acestei partide au 1 punct, pe locul 3, după China 4, Ungaria 3. Suedia este pe 4, cu 0 puncte.

În grupa preliminară F, România a obţinut rezultatele: 30-16 cu Uruguay, 37-13 cu Kazakhstan şi 24-31 cu China.

România, remiză cu Ungaria la CM U18, găzduit de ţara noastră

Meciurile CM under 18 se dispută în sălile din Piteşti, Mioveni, Craiova şi Râmnicu Vâlcea. Finala competiţiei va fi găzduită de Piteşti Arena.

În grupele principale se duelează echipele:

Grupa I - Egipt, Danemarca, Coreea de Sud, Franţa;

II - Spania, Muntenegru, Ţările de Jos, Germania;

III - China, Ungaria, Suedia, România;

IV - Elveţia, Slovacia, Slovenia, Japonia.

Primele două clasate în fiecare se califică în sferturi, echipele de pe locul 3 vor disputa meciuri pentru 9-12, iar cele de pe locul 4, pentru poziţiile 13-16. Se joacă şi celelalte partide de clasament final (17-32).

Sferturile au loc în 6 august, semifinalele în 7 august, iar finalele pentru medalii în 9 august.

Ediţa din 2024 a CM under 18 a fost câştigată de Spania, după 23-22 în finala cu Danemarca. România s-a clasat pe locul 17, informează news.ro.