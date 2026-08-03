VIDEO EXCLUSIV O nouă siglă pentru Dinamo: ”Nu va rămâne asta”

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SPORT.RO
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Dinamo a fost nevoită să-și schimbe sigla pentru acest sezon.

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Ciprian MaricaDinamoSigla Dinamo
Din articol

Logo-ul care i-a înfuriat pe fanii lui Dinamo ar putea să dispară din sezonul următor. Modificarea siglei a fost necesară pentru acest sezon, pentru ca Dinamo să fie eligibilă pentru participarea în cupele europene.

Andrei Nicolescu a anunțat, în direct, că se lucrează alături de suporteri pentru stilizarea unei sigle noi pentru sezonul următor, după valul uriaș de reacții apărut în spațiul public.

Ciprian Marica: ”Nu asta va rămâne sigla lui Dinamo”

Ciprian Marica, acționar la Farul, a dezvăluit de ce au fost nevoiți dinamoviști să facă această schimbare pentru sezonul 2026-2027. 

„Nu e chiar gata povestea cu sigla, e doar o chestiune de moment, nu asta va rămâne sigla lui Dinamo. Nu ăsta este finalul. Mă refer la faptul că cei de la Dinamo au încercat de mai multe ori să înregistreze o siglă, nu s-a reușit. 

Au reușit să înregistreze această siglă la Forumul Internațional. Au fost nevoiți să facă asta, din câte am înțeles, fără ca nimeni să știe, d-asta s-a ajuns în această situație.

Înțeleg că au vorbit cu anumite persoane din cadrul galeriei, este o situație de moment”, a spus Marica, la VOYO SPORT LIVE.

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”Câinii roșii” au apărut pe logo-ul lui Dinamo în 1998, iar sigla a fost ”updatată” în 2004, după un an fantastic, în care echipa pregătită atunci de Ioan Andone a cucerit eventul, ultimul din istoria clubului. 

Cu vechiul logo, Dinamo a câștigat un titlu (2006-2007), două Cupe ale României (2004-2005, 2011-2012), o Cupă a Ligii (2016-2017) și două Supercupe (2005-2006, 2012-2013).

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