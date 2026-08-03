Răspunsul lui Vincius după oferta lui Arsenal! Ce a făcut starul brazilian

Atacantul brazilian Vinicius Junior a revenit luni la antrenamentele echipei spaniole de fotbal Real Madrid, după participarea la Cupa Mondială, alături de mijlocaşul marocan Brahim Diaz şi de internaţionalul portughez Bernardo Silva, noua achiziţie a "galacticilor", informează EFE.

Cei trei au fost supuşi examenelor medicale în prima parte a zilei de luni, înainte de a se prezenta sub comanda antrenorului portughez Jose Mourinho.

Real Madrid şi-a reluat antrenamentele pe 13 iulie, iar acum se află în cea de-a patra săptămână de pregătiri în vederea noului sezon.

După ce a dat autografe în faţa clinicii, Bernardo Silva, al treilea transfer făcut de Real în acest mercato şi care se alătură echipei madrilene după sosirea săptămâna trecută a olandezului Denzel Dumfries şi a spaniolului Carlos Espí, s-a declarat ''foarte fericit'' să fie la Real Madrid.

Internaţionalul marocan Brahim Díaz, care a împlinit luni 27 de ani, a finalizat primul antrenament al zilei la centrul de pregătire al clubului spaniol, înaintea celui de-al şaselea său sezon la Real Madrid, la care a sosit în 2019 de la Manchester City. Diaz a acces până în sferturile de finală la CM 2026 cu selecţionata Marocului, care s-a înclinat în faţa Franţei.

La sesiunea de pregătire a participat şi Vinicius Junior, care s-a întors din vacanţă după ce parcursul său la Cupa Mondială s-a încheiat cu eliminarea Braziliei de către Norvegia, în optimile de finală.

În presa spaniolă şi engleză circulă informaţii despre interesul echipei Arsenal Londra faţă de Vinicius, jucător care a intrat în ultimul său an de contract cu Real Madrid.

Luni, jucătorii titulari din meciul amical cu Fiorentina (scor 2-2), disputat sâmbătă au efectuat un antrenament specific. Fundaşul Dean Huijsen s-a antrenat separat, atât în sală, cât şi pe teren, fără minge, în timp ce Raul Asencio, Eder Militao, Ferland Mendy şi Rodrygo Goes şi-au continuat programele de recuperare, scrie Agerpres.