Cristi Munteanu, președintele Oțelului Galați, a avut o intervenție la ”Matinal”, pe VOYO Sport 1.

Printre altele, oficialul de la Galați a vorbit și despre suma pe care clubul său trebuie să o încaseze pentru Joao Paulo (28 de ani). Nu este vorba despre banii din transferul său la FCSB, ci despre remunerația din partea FIFA, pe care cluburile o primesc dacă un jucător evoluează la Campionatul Mondial.

În iarnă, când Joao Paulo a fost transferat de FCSB, cele două cluburi s-au înțeles ca Oțelul să primească, pe lângă cei 600.000 de euro pentru transfer, și banii din partea FIFA pentru participarea la Mondial.

Oțelul așteaptă banii din partea FIFA pentru Joao Paulo

Cristi Munteanu spune că aceștia ar urma să ajungă în conturile clubului la sfârșitul lunii septembrie. În cel mai optimist scenariu, Oțelul poate încasa o sumă apropiată de 300.000 de euro.

„Se aude, undeva, pe la sfârșitul lui septembrie. Am primit hârtii, am trimis deja. Nu ni s-a comunicat suma, ei sunt plătiți la zi, 40 de zile. Unii zic 5.000 de euro pe zi, alții zic 8.000”, a spus Cristi Munteanu, la ”Matinal”, pe VOYO Sport 1.

Naționala Capului Verde a fost una dintre marile surprize de la Campionatul Mondial, găzduit în această vară de SUA, Mexic și Canada.

A reușit să se califice de pe locul doi, cu trei rezultate de egalitate, dintr-o grupă cu Spania, Uruguay și Arabia Saudită, dar în șaisprezecimi a părăsit competiția după un meci cu Argentina (3-2), împins în cele două reprize de prelungiri.

VIDEO - Cristi Munteanu, LIVE pe VOYO SPORT 1: