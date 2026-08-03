Invitat la emisiunea VoyoSport Live, Ciprian Marica a analizat dubla cu formația din Letonia și a criticat atât jocul echipei, cât și declarațiile făcute de Mihai Stoica înaintea returului.

Ciprian Marica: „L-a ambiționat pe adversar”

Fostul internațional consideră că oficialul FCSB a greșit când a minimalizat valoarea celor de la FK Auda înaintea partidei decisive.

„Per total, Târnovanu a avut câteva greșeli importante care au tras echipa puțin în jos. Portarul, când greșește, se vede pe tabelă.

Problema mare este când îți dau patru goluri în retur. Primul meci poate te-au surprins, dar la retur nu mai ai nicio scuză. Să mă ierte Mihai Stoica, dar la experiența pe care o are, să faci asemenea declarații înainte de meci este un mare semn de întrebare.

Pur și simplu ambiționezi adversarul. Este o greșeală pe care o face cineva aflat la început de drum, nu un conducător cu experiența lui. Mi se pare o greșeală flagrantă.

Mai mult, nu mai ai voie să cauți alibiuri, că a fost arbitrul sau vremea. Ai primit șapte goluri într-o dublă manșă”, a declarat Ciprian Marica la VoyoSport Live.

Ce spunea MM Stoica înaintea returului

Înaintea meciului din Letonia, Mihai Stoica se declara convins că FCSB va obține calificarea dacă va evita erorile din tur.

„Totul este mai bine acum decât săptămâna trecută. Dacă eliminăm greșelile, ne calificăm. Nu-mi vine să cred că vom mai face aceleași greșeli. Cine ne-a surprins? Nu ne-a surprins nimeni. Ăia sunt slabi, despre ce vorbim? Niște bezmetici. Noi ne-am surprins, făcând niște prostii foarte mari, dar nu cred că se poate întâmpla din nou”, declara oficialul FCSB înaintea returului la Prima Sport.

FCSB își îndreaptă acum privirile către Superliga. Trupa lui Gigi Becali se va duela pe teren propriu cu Farul Constanța, diseară, nu mai devreme de ora 21:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.