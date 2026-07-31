Articol scris de Matei Barbu

Antrenorul lui Manchester City, Enzo Maresca, a infirmat zvonurile privind un eventual transfer al lui Rodri la Real Madrid

Câștigător al Balonului de Aur în ediția 2024, Roidri, care a condus Spania din postura de căpitan la CM 2026, a fost asociat intens cu o revenire în țara sa natală.

Real Madrid îl urmărește pe Rodri de mult timp, iar jucătorul ar fi interesat să facă pasul către ”Santiago Bernabeu”.

Manchester City îl vrea în continuare pe Rodri

Fotbalistul în vârstă de 30 de ani mai are un singur an de contract cu formația de pe ”Etihad”, însă Manchester City nu intenționează să-l vândă pe mijlocaș în această vară.

”Deocamdată este vorba doar despre speculații. Rodri a suferit o intervenție chirurgicală lunea trecută. Totul a decurs bine. Acum are câteva zile libere și va reveni alături de noi după ce își va încheia vacanța.

După cum am mai spus, principala sa preocupare la finalul sezonului a fost Cupa Mondială. Acum se bucură de o perioadă de odihnă. Nu am purtat discuții care să îl vizeze strict pe Rodri”, a declarat tehnicianul în cadrul prezentării sale la City.

De asemenea, Enzo Maresca a mai menționat că, pentru el, Rodri este un jucător de bază și că este normal ca orice antrenor să își dorească un mijlocaș defensiv de nivelul său în lot.

”Este foarte important. Am spus încă de la prima conferință de presă că orice antrenor din lume și l-ar dori pe Rodri, pentru că este un jucător de top.

Așadar, este important pentru mine, pentru club și pentru toată lumea. Dar acum are nevoie de vacanță. Acest lucru este esențial, având în vedere că vom începe să jucăm din trei în trei zile”, a mai spus Maresca.