Fosta campioană a României vrea să-și continue parcursul bun din campionat, chiar dacă vine după eliminarea rușinoasă din Conference League, în fața celor de la FK Auda (2-3, 1-4).

Așa cum a anunțat, Becali l-a scos din echipă pe Ștefan Târnovanu, iar în poartă va fi titular tânărul Matei Popa, pe care FCSB a mizat în câteva partide și în sezonul precedent.

De asemenea, la FCSB va avea loc și un debut pentru meciul cu Farul Constanța. Fundașul central Dylan Batubinsika (30 de ani) va juca din primul minut, iar Joyskim Dawa va fi lângă el în centrul apărării.

FCSB - Farul, de la 21:30, LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro

Echipele de start:

FCSB: M. Popa - Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu - Boutoutaou, Gnahore, M. Toma - Cisotti, Bîrligea, Oct. Popescu

M. Popa - Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu - Boutoutaou, Gnahore, M. Toma - Cisotti, Bîrligea, Oct. Popescu Rezerve: R. Andrei, Udrea, V. Crețu, Duarte, Dăncuș, Fl. Tănase, Joao Paulo, D. Avram, L. Stancu, A. Stoian, D. Popa, Politic

Farul: R. Munteanu - D. Sîrbu, Bouzamoucha, Gustavo, Țicu - Njike, Dican, Ahlinvi - Sylvestre, Doicaru, Radaslavescu

R. Munteanu - D. Sîrbu, Bouzamoucha, Gustavo, Țicu - Njike, Dican, Ahlinvi - Sylvestre, Doicaru, Radaslavescu Rezerve: Buzbuchi, Sima, Larie, A. Duțu, Kaminski, Banu, N. Popescu, Marincean, Gongear, R. Tănasă, I. Cojocaru

Roș-albaștrii s-au impus în șase dintre ultimele 10 confruntări directe din principala competiție internă, interval în care constănțenii au câștigat două jocuri, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.

Dobrogenii nu au mai câștigat un meci în Superligă din postura de vizitatori din 25 ianuarie 2026, când s-au impus cu 1-0 în fața celor de la Petrolul. Au urmat afară două remize și șase partide pierdute.