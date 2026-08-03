Becali i-a redus prețul ca să scape de el. Unde poate ajunge fotbalistul trecut pe linie moartă de patronul FCSB

În ciuda unei campanii de pregătire foarte bune, atacantul în vârstă de 26 de ani nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor, iar despărțirea de formația bucureșteană este iminentă. Adus în vara anului trecut pentru 970.000 de euro plus Alexandru Musi , cedat la Dinamo , jucătorul de bandă se află acum pe lista de transferuri pentru o fracțiune din acea investiție inițială.

Pista Panetolikos redevine de actualitate

După ce a petrecut a doua jumătate a sezonului 2025-2026 sub formă de împrumut la Hermannstadt, echipă care a retrogradat în Liga 2 la finalul stagiunii, Politic ar putea pleca acum în străinătate. În iarnă, clubul grec Panetolikos a dorit să îl împrumute, dar s-a lovit de refuzul categoric al conducerii FCSB. La acea vreme, s-a cerut un milion de euro pentru un transfer definitiv, o cifră mult peste bugetul elenilor, care s-au retras de la negocieri.

Toate mingile le-a pierdut, nu bagă piciorul, îi e frică. Nu contează, asta e situația. Îl ia cineva? Să-l ia cine vrea! De Politic îmi arde mie?”, a declarat Becali, potrivit Digisport.

Acum, datele problemei sunt diferite. Suma de transfer a scăzut considerabil, fiind fixată între 200.000 și 300.000 de euro. Potrivit informațiilor actuale, noile pretenții financiare se încadrează în posibilitățile celor de la Panetolikos. Grecii au dovedit în trecut că pot plăti astfel de sume, cele mai scumpe achiziții din istoria clubului fiind Kosta Aleksic și Yevgeniy Kucherenko, fiecare transferat pentru 250.000 de euro.

Cotat la 650.000 de euro de portalurile de specialitate, Politic a marcat 4 goluri în 27 de apariții în tricoul roș-albaștrilor. De-a lungul carierei, fotbalistul care are la activ o selecție la naționala României a trecut pe la academiile lui FC Brașov și Manchester United, evoluând ulterior la nivel de seniori pentru Bolton, Salford, Port Vale, Cremonese și Dinamo.