Toți trei au fost transferați definitiv de FCSB.

Stanca nu este singurul fotbalist transferat în această vară de FCSB de la știința București: juniorii David Rușanu și Alexandru Baciu , ambii în vârstă de 16 ani și ambii titulari în finala Cupei, au semnat și ei cu gruparea patronată de Gigi Becali.

Tânărul goalkeeper a fost rezervă în finala din iunie, 1-1 și 4-2 la loviturile de departajare cu FC Bihor.

FCSB a înregistrat astăzi transferul portarului Albert Stanca , câștigător în ultimul sezon al Cupei Naționale U15 cu CSU Știința București.

Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

OUT! A plecat de la FCSB și a fost prezentat la noua echipă

Mihai Lixandru (25 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a fost prezentat la noua sa echipă din Arabia Saudită. Al-Fateh l-a prezentat oficial în cursul zilei de duminică, 2 august.

Transferul lui Mihai Lixandru a fost un subiect intens dezbătut în această perioadă, mai ales după ce Gigi Becali și-a făcut publică intenția de a renunța la mijlocașul său. Dorit în Elveția, fotbalistul a ajuns, în cele din urmă, în campionatul Arabiei Saudite.

În noul sezon din Arabia Saudită, Al-Fateh va începe ”în forță”, chiar împotriva lui Al-Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo.

„FCSB anunță transferul lui Mihai Lixandru la Al Fateh Saudi Club.

Mijlocașul în vârstă de 25 de ani, produs al Academiei FCSB, a câștigat două titluri de campion și două Supercupe ale României în tricoul roș-albastru.

Clubul nostru îi mulțumește pentru contribuție și îi urează mult succes alături de noua echipă!”, a transmis și FCSB.

Cotat la 900.000 de euro de site-urile de specialitate, Mihai Lixandru a bifat 108 apariții în toate competițiile la FCSB, și-a trecut în cont șase reușite și, pe deasupra, a oferit și patru pase decisive.