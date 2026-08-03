FCSB a înregistrat astăzi transferul portarului Albert Stanca, câștigător în ultimul sezon al Cupei Naționale U15 cu CSU Știința București.
Tânărul goalkeeper a fost rezervă în finala din iunie, 1-1 și 4-2 la loviturile de departajare cu FC Bihor.
Stanca nu este singurul fotbalist transferat în această vară de FCSB de la știința București: juniorii David Rușanu și Alexandru Baciu, ambii în vârstă de 16 ani și ambii titulari în finala Cupei, au semnat și ei cu gruparea patronată de Gigi Becali.
Toți trei au fost transferați definitiv de FCSB.
Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
OUT! A plecat de la FCSB și a fost prezentat la noua echipă
Mihai Lixandru (25 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a fost prezentat la noua sa echipă din Arabia Saudită. Al-Fateh l-a prezentat oficial în cursul zilei de duminică, 2 august.
Transferul lui Mihai Lixandru a fost un subiect intens dezbătut în această perioadă, mai ales după ce Gigi Becali și-a făcut publică intenția de a renunța la mijlocașul său. Dorit în Elveția, fotbalistul a ajuns, în cele din urmă, în campionatul Arabiei Saudite.
În noul sezon din Arabia Saudită, Al-Fateh va începe ”în forță”, chiar împotriva lui Al-Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo.
„FCSB anunță transferul lui Mihai Lixandru la Al Fateh Saudi Club.
Mijlocașul în vârstă de 25 de ani, produs al Academiei FCSB, a câștigat două titluri de campion și două Supercupe ale României în tricoul roș-albastru.
Clubul nostru îi mulțumește pentru contribuție și îi urează mult succes alături de noua echipă!”, a transmis și FCSB.
Cotat la 900.000 de euro de site-urile de specialitate, Mihai Lixandru a bifat 108 apariții în toate competițiile la FCSB, și-a trecut în cont șase reușite și, pe deasupra, a oferit și patru pase decisive.