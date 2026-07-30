Articol scris de Matei Barbu

Este posibil ca Rodri (30 de ani) să nu fi fost principala țintă a celor de la Real Madrid încă de la începutul perioadei de mercato, însă vedeta lui Manchester City este acum favorită să întărească compartimentul defensiv al echipei antrenate de Jose Mourinho.

După o perioadă în care Florentino Perez a fost sceptic în privința transferului spaniolului, clubul urmărește acum cu hotărâre această mutare. Mai mult, chiar și președintele grupării și-a dat acordul și a recunoscut că transferul mijlocașului este necesar pentru echipă.

Real Madrid a pus oferta pe masă

„Los Blancos” au discutat deja cu Rodri, iar negocierile cu Manchester City reprezintă următorul pas important. Potrivit informațiilor apărute, ziua de joi va fi una crucială în acest sens.

Potrivit informațiilor transmise recent de El Larguero, Real Madrid a înaintat o ofertă verbală celor de la Manchester City pentru Rodri.

„Los Blancos” au propus suma de 50.000.000 de euro pentru mijlocașul defensiv, iar clubul madrilen așteaptă acum răspunsul formației din Premier League.

Conform sursei, negocierile nu doar că au început, ci sunt deja aproape de a se încheia cu un rezultat favorabil pentru Real Madrid.

Publicația spaniolă a relatat că transferul lui Rodri ar putea fi finalizat în „câteva ore”.

Având în vedere viteza cu care decurg negocierile, transferul s-ar putea concretiza rapid, la fel cum s-a întâmplat și în cazul fundașului spaniol Marc Cucurella. Real Madrid accelerează acum discuțiile, iar un acord final nu este așteptat să întârzie.