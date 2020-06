Reghecampf, aproape sa transfere un international roman la Al Wasl: "Nu exista alt jucator care sa poata face diferenta ca el!" Ce fotbalist l-a impresionat

Laurentiu Reghecampf si-a dorit foarte mult un international roman la Al Wasl, insa transferul nu s-a putut realiza.

Fost antrenor la FCSB si actual la Al Wasl, Laurentiu Reghecampf spune ca l-a dorit pe Nicolae Stanciu in momentul in care internationalul roman evolua la Al Ahli.

Reghecampf spune ca totul a picat din cauza pretentiilor prea mari ale clubului la care evolua mijlocasul roman:

"In momentul cand m-am gandit la Nicusor, m-am gandit ca aveam nevoie de pozitia respectiva, iar in momentul respectiv nu exista alt jucator care sa ma gandesc ca poate sa faca diferenta in tarile arabe, plus ca jucase impotriva echipei mele, a marcat un gol foarte frumos, oamenii il cunosteau, imi era mult mai la indemana, doar ca pretentiile celor de la Al Ahli Jeddah au fost foarte mari si nu am putut sa facem transferul", a spus Reghecampf pentru Telekom Sport.

Stanciu s-a transferat in cele din urma de la Al Ahli la Slavia Praga, in schimbul a 4 milioane de euro.

Internationalul roman de 27 de ani este evaluat in prezent la 3.2 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

In acest sezon a reusit 3 goluri si 8 pase decisive in cele 32 de meciuri pentru Slavia Praga.