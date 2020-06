Anamaria Prodan a vorbit despre sansele lui Reghecampf de a o prelua pe Hermannstadt! Care e conditia pentru a veni la Sibiu

Familia Reghecampf a intrat in structura de conducere a lui FC Hermannstadt.

In acte, fiica Anamariei, Rebecca, este coproprietar al clubului. Fostul antrenor al FCSB, Laurentiu Reghecampf, nu va fi decat consilier pentru fiica sa vitrega si pentru sotia Anamaria.

Reghe n-are nicio intentie sa revina acum in Liga 1, chiar daca e vorba de clubul pe care-l controleaza. Sta bine pe valizele de milioane ale seicilor. Anamaria Prodan ii acorda credit lui Vasile Miriuta, un apropiat al familiei. Prodan lasa insa de inteles ca Miriuta ar putea fi schimbat daca rezultatele nu sunt cele mai bune. Miriuta si Reghecampf au fost colegi la Cottbus, in Bundesliga.



"Probabil Reghe o sa vina daca vom juca in Champions League. Mai are doi ani de contract in Golf, nu exista posibilitatea ca el sa vina acum. Acum trebuie sa scapam de retrogradare, acesta e obiectivul, apoi vedem ce va fi de la anul, trebuie adusi jucatori, trebuie sa facem echipa buna", a spus Anamaria Prodan la Digisport.

Reghecampf e sub contract cu Al Wasl in Emiratele Arabe Unite. A mai antrenat in aceeasi liga la Al Wahda.