Oficialii clubului din Gruia s-au răzgândit la scurt timp după sosirea la Oliva Nova și l-au contactat pe croat să-și facă bagajele și să se alăture lotului.



Mijlocașul rămăsese inițial la Cluj, alături de simbolul Ciprian Deac și de jucătorii trecuți pe lista de plecări, precum Kurt Zouma și Anton Kresic. Dacă în cazul lui Marcus Coco clubul a oficializat chiar astăzi rezilierea, pentru Djokovic situația s-a schimbat radical. GSP susține că fotbalistul a primit telefonul salvator și urmează să ajungă sub comanda lui Daniel Pancu.



Cu patru titluri de campion în palmares, 221 de meciuri și 17 goluri pentru ardeleni, Djokovic mai are contract cu CFR până pe 30 iunie 2026.



În timp ce Djokovic a fost reprimit, situația lui Ciprian Deac (39 de ani) rămâne neschimbată, acesta nefiind chemat în cantonament. Odată cu sosirea croatului, Pancu va avea la dispoziție un lot format din 29 de jucători pentru stagiul iberic.



Lotul plecat în cantonament



Portari: Otto Hindrich, Octavian Vâlceanu, Rareș Gal, Marc Filip



Fundași: Mario Camora, Matei Ilie, Aly Abeid, Sinyan Sheriff, Radu Alexandru, Viktor Kun, Alexandru Țîrlea, Costel Avram



Mijlocași: Alin Fică, Tidiane Keita, Ovidiu Perianu, Karlo Muhar, Adrian Păun, Jayden Rus, Andrei Cordea, Andres Sfait, Meriton Korenica, Lorenzo Biliboc, Denis Crișan, Mohammed Kamara



Atacanți: Islam Slimani, Aliev Alibek, Vlad Oargă.

