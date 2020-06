Reghecampf stie de ce nu mai exista romani in Bundesliga: "Cand te gandesti ca trebuie sa platesti 10 milioane si vine din Romania.." Cum a picat transferul lui Stanciu la Al-Wasl

Laurentiu Reghecampf a vorbit despre situatia fotbalistilor romani.

Antrenorul lui Al-Wasl a fost intrebat de ce crede ca nu mai exista niciun jucator roman in Bundesliga, iar Reghecampf a raspuns sincer, motivand pretul ridicat care se cere pe tinerii romani.

"Este pacat, eu cred ca avem in continuare jucatori foarte buni, doar ca preturile cerute pe jucatorii romani sunt foarte mari in comparatie cu jucatorii tineri care vin din ligile inferioare din Germania. Cand ai in pepiniera un jucator care ar putea deveni un jucator de valoare si ai un jucator pe care trebuie sa platesti 10 milioane si vine din Romania, te gandesti intotdeauna care e cea mai buna solutie.

Cred in continuare ca fotbalul romanesc va scoate jucatori de valoare, care vor ajunge sa joace din nou in Germania", a declarat Reghecampf pentru Telekom Sport.

"Nu exista un jucator ca el"

Laurentiu Reghecampf a povestit si episodul cand a vrut sa il transfere pe Niculae Stanciu de la Ahli la echipa sa, insa transferul a picat din cauza pretentiilor prea mari ale echipei.

"Cand m-am gandit la Nicusor a fost cand aveam nevoie de pozitia respectiva, atunci nu exista un astfel de jucator care sa faca diferenta. Plus ca el jucase impotriva echipei mele, a marcat un gol foarte frumos, oamenii il cunosteau. Numai ca pretentiile celor de la Ahli au fost foarte mari, nu am putut sa facem transferul", a spus Reghecampf.