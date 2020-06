S-a incheiat sezonul pentru Laurentiu Reghecampf! Liga din Emiratele Arabe Unite a decis anularea campionatului

Laurentiu Reghecampf a luat vacanta mai repede dupa decizia Ligii profesioniste de Fotbal din Emirate.

Federatia Profesionista de Fotbal din emiratele Arabe Unite a decis anularea sezonului in curs, anunta Reuters. Astfel, nu se va acorda titlul de campioana si nicio echipa nu va retrograda.

Al Wasl, echipa antrenata de Laurentiu Reghecampf, se afla pe locul 7 la momentul intreruperii campionatului, cu 29 de puncte. Al Ahli Dubai era lider, cu 43 de puncte dupa 19 etape. Prima liga este alcatuita din 14 echipe, dar nu se stie daca din sezonul viitor nuamrul va creste.

Totusi, participarea in editia viitoare a Ligii campionilor Asiei va fi decisa pe baza actualului sezon. Al Ain si Al Jazira completeaza locurile care duc in Liga Campionilor.

Lauentiu Reghecampf s-a aratat interesat de o revenire la FCSB. Antrenorul aflat in vacanta a spus ca ar lucra din nou cu gigi Becali, pe care doar el il poate face sa nu se bage asa mult la echipa. Reghe este in ultimul an de contract cu Al Wasl, unde castiga 3 milioane de euro pe an.